Resbalones y acumulación de excrementos de aves: UGT denuncia riesgos laborales “graves” en el CARE José Estrada de Málaga

UGT ha denunciado este lunes ante la Inspección Provincial de Trabajo la existencia de “riesgos laborales graves y persistentes” en el Centro de Alta Resolución de Especialidades (CARE) José Estrada de Málaga, una situación que, según el sindicato, afecta tanto a los trabajadores como a los usuarios del centro.

La denuncia, firmada por la delegada de Prevención de UGT Servicios Públicos Málaga, Concepción Quintana, alerta de problemas de seguridad relacionados con el peligro de caídas por la falta de poda del arbolado, así como de riesgos biológicos por la presencia de fauna nociva y la acumulación de excrementos de aves en el recinto.

Según expone el sindicato en el escrito, estos problemas no son nuevos, sino que se arrastran desde hace meses sin que se haya adoptado una solución efectiva.

En el escrito remitido a la Inspección, UGT señala que lleva nueve meses advirtiendo a la Dirección del Hospital Regional Universitario de Málaga —centro del que depende el CARE— del riesgo de caídas y resbalones por la falta de mantenimiento del arbolado. “Nadie se hace cargo”, lamenta Quintana, que explica que, antes de proceder a la denuncia, presentaron dos escritos informando de la situación al Comité de Seguridad y Salud del hospital.

Árboles sin podar

UGT sitúa parte del problema en la falta de poda y mantenimiento del arbolado del CEIP García Lorca, colindante con el centro sanitario. Según denuncian, esto provoca una acumulación de hojas, humedad y restos orgánicos en la zona de acceso del personal que convierte el pavimento en una superficie “deslizante”, especialmente en días de lluvia y a primera hora de la mañana. “Ha habido varias caídas de profesionales y usuarios”, asegura Quintana.

Árbol del CEIP García Lorca, colindante con el centro sanitario / L.O.

A ello se suma la existencia de un ficus “de gran porte” dentro del recinto del CARE, próximo a la entrada, que también provoca la caída de hojas y excrementos de animales que anidan en el mismo, aumentando el riesgo de caídas. En el escrito, el sindicato subraya que el árbol no ha sido podado en años, “pese a las reiteradas solicitudes”.

Riesgos biológicos

Junto al peligro de caídas, la organización sindical advierte de los “riesgos biológicos y de salubridad” derivados de la proliferación de aves, roedores y gatos en el entorno del centro. “La frondosidad del arbolado favorece la presencia de palomas, gorriones y otros animales, que a su vez atraen roedores capaces de acceder al interior del centro”, detalla el escrito. Asimismo, en la denuncia se informa de que hay vegetación que penetra en el edificio y alcanza alturas excesivas, “comprometiendo la higiene de las áreas de trabajo”.

Ficus del interior del recinto / L.O.

Además, UGT alerta del “riesgo grave” que supone la acumulación de excrementos de aves y su inhalación. Según explican, al secarse, estos restos pueden fragmentarse y quedar en suspensión en el aire.

Peligro de inhalación

En concreto, indican que la inhalación de polvo seco procedente de excrementos de aves puede estar asociado a enfermedades como histoplasmosis, criptococosis, psitacosis —conocida como fiebre del loro—, salmonelosis y distintos problemas respiratorios, tales como asma, bronquitis irritación de vías respiratorias.

“En un centro sanitario, donde la calidad del aire debe estar garantizada, este riesgo es especialmente preocupante”, remarcan.

Quintana asegura que se han visto ratas en los árboles e insiste en el riesgo de que puedan acceder al interior del centro. Por ello, hace hincapié en la urgencia de podar y limpiar el arbolado, especialmente ante la llegada del calor.

El sindicato atribuye la persistencia del problema a la “falta de coordinación” entre las distintas administraciones implicadas, entre ellas el Ayuntamiento de Málaga, el Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, el Hospital Regional y la Delegación Provincial de Salud.

Denuncia a la Inspección

Ante esta situación, UGT solicita una “visita urgente” de la Inspección de Trabajo al CARE José Estrada, así como que se requiera al Ayuntamiento, Distrito y Hospital la “adopción inmediata” de medidas correctoras. También piden que se determinen las responsabilidades administrativas y que, si se confirman los hechos denunciados, se inicie un expediente sancionador por el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

La denuncia ha sido presentada este 23 de marzo. Previamente, según relata Quintana, este mismo lunes se trasladó al Comité de Seguridad y Salud del Hospital Regional un nuevo escrito con una ampliación de los riesgos asociados a esta situación. Entre ellos, se mencionan deficiencias en evacuación, aumento de la carga de fuego por abandono de zonas verdes y la falta de mantenimiento estructural y organizativo.

Caseta inutilizada llena de vegetación / L.O.

“Hay una caseta inutilizada, que se usaba para la vacunación del covid-19, que impide que, si en algún caso tuvieran que entrar los bomberos, pueda acceder”, añade Quintana. “Es una dejadez completa respecto al CARE”, lamenta.

Respuesta Sanidad

Por su parte, la Delegación de Sanidad en Málaga ha respondido que “el Distrito Sanitario Málaga Guadalhorce lleva a cabo de forma periódica los trabajos de poda y mantenimiento de los árboles que se encuentran dentro de su recinto, con el fin de mantener los árboles sanos y el espacio en un estado correcto que no interfiera en el tránsito de los pacientes”.

Asimismo, han concretado que, dentro de estos trabajos de mantenimiento, “se va a proceder a la poda del ficus que hay en el recinto”.