Expertos debaten en Málaga sobre la influencia del cine en las tendencias de moda y su impacto

El pasado viernes 20 de marzo se celebró en el Auditorio del Museo Thyssen de la capitaltal malagueña la cuarta edición del evento ‘Málaga se viste de cine’, una cita ineludible para los profesionales malagueños del sector en el que se analiza y se debate el estado de la industria en nuestra provincia y se poner en valor las posibilidades de la moda malagueña y de sus creadores y sus relaciones con la industria cinematográfica actual y el séptimo arte.

El evento, organizado por Prensa Ibérica y La Opinión de Málaga, contó con el patrocinio de Málaga de Moda. Talento original, marca asociada a la Diputación de Málaga. La jornada constó de una ponencia principal pronunciada por Fernando Carmona, gestor cultural, historiador del Arte, Artes Plásticas y Diseño, y dos mesas redondas en las que intervinieron profesionales del sector de la moda malagueña. La jornada fue conducida por Gloria Pérez, periodista de La Opinión de Málaga.

Esperanza Barrios, directora de Málaga de Moda / ALEX ZEA

Esperanza Barrios, directora de la marca promocional de la Diputación de Málaga, Málaga de Moda, dio la bienvenida a los asistentes al evento y comentó las sinergias que hay entre moda y cine y destacó que la marca promocional de la Diputación «apoya al talento malagueño del sector y lo visibiliza».

Ponencia

Tras las palabras de la representante de Málaga de Moda, fue el turno de la ponencia principal de la mañana. Fernando Carmona, gestor cultural, disertó sobre los estrechos vínculos entre la moda y el cine . El ponente comentó que películas tan icónicas como Desayuno con diamantes o Lo que el viento se llevó «siguen inspirando a las nuevas generaciones de diseñadores». Para el experto, el vestuario de las películas es un reflejo de la sociedad y sus tendencias, del mismo modo que la moda es un vehículo de expresión del artista que la crea.

Fernando Carmona / ALEX ZEA

La transformación cultural y social también quedan reflejadas en la moda cinematográfica, «que en muchos casos desafía los límites de la creatividad». Para Carmona, la moda que vemos en las alfombras rojas en los Festivales de cine «exhibe los últimos diseños y las nuevas narrativas visuales, muchas de ellas muy transformadoras».

«Málaga de Moda y la Diputación apoyan en nuestra provincia al talento del sector y lo visibiliza» Esperanza Barrios — Directora de Málaga de Moda

Hablando de la moda cinematográfica española, el ponente comentó que en los últimos 25 años «ha ganado reconocimiento, gracias entre otras cosas, a la profesionalización del sector» y citó algunos de los éxitos en pantalla de nuestro cine como Volver, La piel que habito, Los domingos o Sorda. Para Carmona estas películas son claros ejemplos de que el vestuario en el cine «seguirá siendo un lenguaje esencial sin necesidad de diálogo».

La primera de las dos mesas redondas reunió en el escenario del Auditorio del Museo Thyssen a Teresa González, de Teressa Ninú Atelier; José Antonio Martínez, de Jote Martínez Costura y José Galvañ, de Galvañ Costura quienes debatieron sobre ‘El arte de construir personajes a través de la moda: del atelier al set’.

Del atelier al set

El primer punto de análisis versó sobre si el cine influye más que las pasarelas en las tendencias de moda. Los ponentes coincidieron en señalar que esto era un hecho constatable en los últimos tiempos, sobre todo por una cuestión de «cercanía».

Primera de las mesas redondas de la jornada 'Málaga se viste de cine' / ALEX ZEA

El debate puso el foco a continuación en las relaciones de la moda flamenca con el cine. Para José Galvañ, «no se valora suficientemente el cine de la época de las folclóricas como Lola Flores o Estrellita Castro, que vestían trajes de flamenca impresionantes, aunque no podemos considerarlo como cine español, se le llamaba cine folclórico», comentó. Para Jote Martínez, la moda flamenca no ha estado muy representada en el cine salvo momentos muy puntuales. Por su parte, Teresa González señaló que la moda flamenca « es un buen vehículo para dar a conocer los trabajos que hacemos aquí en Málaga y en el resto de Andalucía».

El siguiente punto de debate analizó cómo se puede transmitir el legado cultural de la moda. Jote Martínez aseguró que la moda flamenca está en un buen momento a nivel de diseñadores pero no tanto a la hora de encontrar gente que trabaje cosiendo en los talleres: «Un lunar, un volante, un fleco es Andalucía y de cara al público extranjero es lo que llamamos marca España», advirtió.

José Galvañ se alineó en este punto y destacó que «hay que contextualizar la época. Hoy en día es difícil transmitir los cánones actuales de la moda flamenca, ya que en el cine, lo flamenco está circunscrito a una época, ya muy lejana, que era la de las folclóricas», aseguró, y citó el trabajo realizado por el cineasta Carlos Saura, que mostró en algunos de sus películas y documentales como Carmen, Flamenco flamenco, Sevillanas e Iberia «una concepción minimalista y diferente del flamenco, más orientada hacia afuera que hacia adentro» .

Teresa González denunció en este sentido que «nos faltan cineastas que muestren más a España y nuestras costumbres» y calificó a la moda española como «puro arte y artesanía».

La mesa se cerró con la inquietud que mostraron los invitados por asegurar un relevo generacional para pervivir el oficio, un oficio que tiene en la actualidad grandes carencias, sobre todo a la hora de encontrar trabajadores en los talleres: «Hay mucha gente en las pasarelas y no tanta en los talleres», concluyó Teresa González.

Moda y cine

Tras la primera mesa subieron a debatir sobre las oportunidades entre moda y cine: del diseñador a la industria audiovisual’ Jesús Segado, Diseñador Alta Costura; Antonio Miguel Guirado, de Lebrel Atelier y Juan Miguel Fernández, de Bvmprs Brand Málaga.

Imagen de la segunda de las mesas redondas / ALEX ZEA

El primer punto de debate fue saber la opinión de los invitados sobre si era factible ver diseños de creadores malagueños en evento del calibre, por ejemplo, el Festival de Málaga.

El tono de las respuestas describió que no es oro todo lo que reluce a la hora de que se vea moda malagueña en una alfombra roja porque a veces es arriesgado ceder a una actriz un vestido porque «la mayoría de las veces te lo piden con muy poco tiempo y entonces corres riesgos que de otra manera no correrías», indicó Jesús Segado.

Foto de familia de patrocinadores, intervinientes y miembros del staff de La Opinión / ALEX ZEA

El siguiente punto de debate pasó por determinar la importancia de los influencers en el mundo de la moda. Los contertulios coincidieron en señalar que trabajan con algunos de ellos y su presencia está justificada porque dan mucha visibilidad y pueden acercar la moda a gente que no esté muy versada. «Nosotros hacemos campaña en Bvmpers con ellos prácticamente todos los meses. Llegan a muchos públicos», comentó Juanmi Fernández.

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Los contertulios coincidieron en señalar en el último punto del debate en que falta educación y comunicación sobre el trabajo que desempeñan: «El gran público no sabe el trabajo que desempeñamos en el atelier», afirmó Antonio Guirado.