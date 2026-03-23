Caso Haitam
La familia de Haitam Nejri, fallecido a golpe de táser en Torremolinos, exige al Gobierno claridad y trasparencia en la investigación de su muerte
Izquierda Unida Andalucía llevará al Ministerio de Interior una proposición de ley que restrinja el uso de armas de descarga y exige acabar con la impunidad policial frente a "abusos racistas"
Han pasado más de tres meses desde que Haitam Mejri (35 años) falleciera en un locutorio de Torremolinos a golpe de descargas taser que le proporcionaron varios agentes de la Policía Nacional. La investigación del caso se encuentra en estos momentos paralizada a petición de la jueza que lleva el caso a expensas de recibir la autopsia definitiva. Aun así, la familia no cesa en la búsqueda de justicia.
"Haitam nunca atacó a los policías, solo estaba nervioso y asustado, pero no hay ni un solo gesto de agresión hacia los agentes, incluso llegó a decir que iba a colaborar", ha asegurado Nasser Mejri, hermano de la víctima. La familia pide al Ministerio que repase el caso y desmiente la respuesta que recibieron en la que, en palabras de Nasser, se les confirmaba que "los agentes cumplieron escrupulosamente con las directrices generales establecidas".
Toni Valero, coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, ha contestado a las mismas declaraciones: "Nos respondieron que la actuación policial fue proporcional, algo que no casa con el uso reiterado de la pistola taser hasta en 11 ocasiones, incluso con Haitam ya reducido en el suelo, se le aplica un gas irritante y una inmovilización muy prolongada".
Izquierda Unida llevará al Gobierno una proposición de Ley para regular y restringir el uso de armas taser que, han explicado, tendrá como propósito prohibir el uso de armas taser "en contacto directo con el cuerpo, evitar descargas reiteradas o prolongadas y prohibirlo, directamente, con personas vulnerables. "Queremos garantías, protocolos y asegurar mecanismos de control y de rendición de cuentas porque lo que está en juego es muy importante, es la protección de la vida y la dignidad de las personas", ha esclarecido Valero.
El hermano del fallecido asegura que la jueza no se ha pronunciado todavía tras la publicación de las imágenes y adelanta que las hay "más crueles y más esclarecedoras" de lo que ocurrió aquel 7 de diciembre. Aun así, insiste en que la jueza ostenta las imágenes "completas" desde el día siguiente del fallecimiento.
Toni Morillas, coordinadora de IU Málaga y concejala en el Ayuntamiento, ha asegurado que el Gobierno tendrá que decidir entre "investigar a fondo, acabar la impunidad y el incumplimiento del protocolo por el uso indiscriminado de las pistolas taser", o hacer "como hasta ahora", lo que Morillas considera "una absoluta connivencia vergonzante en un Estado de derecho como es el de nuestro país".
Morillas ha insistido en que el caso de Haitam no es un caso aislado de racismo dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e insta al Ministerio de Interior, con el ministro Marlaska a la cabeza, que asuma todas las responsabilidades para que "todo el peso de la ley caiga sobre estos agentes". La concejala pide que ese habrá "ya" un procedimiento disciplinario a los policías implicados porque asegura que es "imprescindible" que se pongan en marcha mecanismos para que el caso de Haitam "no vuelva a suceder".
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