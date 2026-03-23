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Los hoteles de Málaga arrancan el año con subida de visitantes gracias al tirón de la demanda extranjera

Los meses de enero y febrero dejan un acumulado de 625.563 clientes alojados y un 2,08 millones de estancias, pero sí se reduce la llegada de visitantes nacionales

El turismo crece en número en este comienzo de 2026

El turismo crece en número en este comienzo de 2026 / Álex Zea

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

Málaga

Los hoteles de la provincia de Málaga han arrancado el año 2025, todavía en época de temporada baja, con subidas de viajeros y pernoctaciones gracias sobre todo al tirón de la demanda extranjera, cuyo crecimiento en ambos apartados logra paliar el descenso que, al igual que sucediera el año pasado, sí se percibe en la llegada de visitantes nacionales (aunque sí crezca el volumen de noches de hotel). En total, los meses de enero y febrero dejan un acumulado de 625.563 clientes alojados y un volumen de 2,08 millones de estancias, según los datos de Coyuntura Turística Hotelera publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La subida respecto al mismo periodo del año anterior es del 0,7% en el caso de los turistas y del 5,5% en el volumen de estancias.

El nacional, en retroceso

En este arranque de 2025, y por procedencia de los turistas, los hoteles de Málaga siguen teniendo al visitante foráneo como baluarte principal, con 387.876 visitantes y 1,56 millones de pernoctaciones, según el INE.

Las cifras de turistas extranjeros aumentan un 2,9% con respecto a las del pasado año, mientras que la de pernoctaciones crece un 5,1%.

Por contra, el volumen de clientes españoles mantiene, al igual que al año anterior, su tónica de descensos interanuales. Las cifras de enero y febrero de este año han sido de 237.777 visitantes y 480.588 noches de hotel, con una caída del 2,3% en el número de turistas y una subida del 6,6% en el apartado de pernoctaciones.

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Examinando los meses de enero y febrero por separado se detecta que el canal de turistas nacionales sí aumentó interanualmente en enero (un 7,9% en visitantes y un 22,6% en pernoctaciones) para retroceder en febrero (un 10% en visitas y un 3,8% en noches de hotel).

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