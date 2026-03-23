Málaga abre a los vecinos el rediseño del paseo marítimo de El Palo antes de su gran reforma

El Ayuntamiento de Málaga ha decidido mover ficha en uno de los puntos más sensibles del litoral este: la futura remodelación integral del paseo marítimo de El Palo. Y lo hace abriendo un proceso participativo con vecinos, asociaciones, empresarios y usuarios habituales para recoger propuestas que permitan afinar el diseño antes de su ejecución. El mensaje municipal es claro: el proyecto está redactado, pero aún puede incorporar ajustes si son técnicamente viables.

La iniciativa, impulsada por el área de Urbanismo en colaboración con la Junta Municipal de Distrito Este, se desarrollará durante aproximadamente tres meses. En ese periodo se pondrán en marcha encuestas presenciales y online, talleres, foros de debate, acciones informativas puerta a puerta, mesas a pie de calle y actividades con centros educativos.

El objetivo es recopilar aportaciones no sólo de particulares, sino también del tejido asociativo, sectores económicos, comunidad educativa, hostelería, deportistas y otros colectivos vinculados al paseo marítimo.

Los concejales delegados de Urbanismo y del distrito Este, Carmen Casero y Carlos Conde, han presentado este lunes la puesta en marcha del servicio de dinamización que servirá para canalizar la opinión de vecinos y actores de diferentes edades y perfiles.

Qué podrá cambiar en el proyecto

La remodelación del paseo marítimo del Palo costará 14,3 millones de euros y las obras durarán 23 meses. El proyecto se extiende a lo largo de 1.750 metros, desde el arroyo Jaboneros hasta la playa del Chanquete, que busca ganar espacio para los peatones y homogeneizar la pavimentación en todo el tramo.

El Consistorio sostiene que este proceso busca ofrecer una visión más amplia de las necesidades reales del entorno y convertir esas demandas en propuestas concretas que puedan introducirse en la actuación prevista. Eso sí, el margen no será absoluto: las modificaciones deberán superar el filtro de los criterios técnicos, económicos y normativos.

La participación incluirá acciones específicas dirigidas a colectivos muy diversos, desde asociaciones vecinales hasta empresarios, pasando por usuarios frecuentes del paseo, con la intención de que el resultado final sea un diseño más ajustado al uso cotidiano de este enclave litoral.

Carlos Conde y Carmen Casero han presentado este lunes el plan participativo para la refoma del paseo del Palo. / Ayuntamiento de Málaga

Una obra estratégica en el litoral este

La reforma del paseo marítimo del Palo se enmarca dentro de la transformación del frente costero del distrito Este, donde ya avanzan otras actuaciones como las del paseo marítimo de Pedregalejo y el futuro parque marítimo de los Baños del Carmen, cuyo proyecto cuenta ya con informe favorable de la Demarcación de Costas.

Entre las líneas maestras del proyecto figuran la peatonalización del paseo, con acceso restringido a vehículos, la incorporación de un carril bici, el mantenimiento y refuerzo de la infraestructura verde, la puesta en valor de la arquitectura tradicional y la mejora de la funcionalidad urbana.

Ahí entran cuestiones especialmente delicadas en una zona con intensa actividad diaria, como la carga y descarga, los accesos autorizados o la celebración de eventos.

Un paseo más abierto, accesible y con nueva sombra

El diseño también busca reforzar la sensación de amplitud en todo el paseo mediante la colocación de losas de hormigón de gran formato, con anchos variables de entre 40 y 100 centímetros, combinadas con piezas de piedra natural. A ello se sumará la supresión de los distintos desniveles que hoy generan los bordillos, de modo que en las zonas sin circulación de vehículos se configurará una plataforma única, como ocurrirá en espacios como la plaza junto al arroyo Jaboneros o en el tramo más homogéneo que se extiende desde el arroyo Gálica hacia el este.

La actuación prevé además sustituir las actuales pérgolas de hormigón, hoy muy pesadas y deterioradas, por nuevas pérgolas de 4,25 metros de altura libre y 5 metros de ancho, con costillas de aluminio dispuestas cada 25 centímetros, pensadas para generar más sombra y aligerar visualmente el entorno.

En paralelo, los accesos a la playa se abrirán más al mar y ganarán amplitud respecto a los actuales. La idea es que todo el frente de entrada funcione como un punto de bajada al arenal, mediante escalones de gran formato y una rampa adaptada para personas con movilidad reducida. En materia de vegetación, el proyecto contempla conservar especies ya reconocibles del paisaje de la zona, como palmeras y ficus, que se dispondrán en maceteros de acero.

La gran apuesta del Plan Turístico de Grandes Ciudades

La remodelación de este espacio forma parte del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Málaga, promovido conjuntamente por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para reforzar un modelo urbano turístico sostenible. Ese plan contempla inversiones y acciones por más de 16 millones de euros, financiados al 50% por ambas administraciones.

Dentro de esa hoja de ruta, la actuación prevista en El Palo concentra 13.429.868 euros y se presenta como la intervención más destacada del programa.

Participación vecinal para un diseño más ajustado

Con este proceso, el Ayuntamiento trata de reforzar su discurso sobre participación ciudadana en la planificación urbana y, al mismo tiempo, rebajar la distancia entre la administración y un barrio con fuerte identidad propia. La remodelación del paseo marítimo de El Palo, por volumen económico y por impacto urbano y social, no es una obra menor. Y ahora entra en una fase en la que el barrio podrá intentar dejar su huella.