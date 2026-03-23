Málaga cambia al horario de verano: este día tendrás que adelantar el reloj

Málaga da la bienvenida a la primavera. Tras un invierno marcado por las intensas lluvias, la nueva estación llega acompañada de sol y buenas temperaturas.

Un nuevo ciclo estacional trae además un cambio en la hora: España se despide del horario de invierno y da la bienvenida al horario de verano.

Según el Boletín Oficial del Estado (BOE) la fechas para el cambio de hora en 2026 será este sábado 28 al domingo 29, cuando a las 2.00 horas pasarán a ser las 3.00 horas. En Canarias el cambio se producirá una hora antes: a la 1:00 serán las 2:00.

La principal ventaja del horario de verano es que permite aprovechar mejor la luz natural por la tarde, ya que anochece más tarde. Históricamente, este sistema se implantó en Europa por motivos de coordinación y con la idea de favorecer un mejor uso de la luz diurna.

¿Último año cambiando el reloj?

Cambiar la hora pone sobre la mesa todos los años la misma polémica: dejar de hacerlo. De hecho, este 2026 puede ser la última vez que se haga este cambio. Y es que el Gobierno de España presentó ante la Comisión Europea el pasado año la propuesta de acabar con estos cambios de horarios.

Para el presidente Pedro Sánchez, el movimiento de una hora más en marzo y una hora menos en octubre "ya no es necesario", una opinión que parece que ha sido respaldada tanto por los españoles como por los europeos, pero sin llegar a ninguna conclusión.

Que esta duda siga repitiéndose también se explica porque los cambios de hora de 2026 son los últimos que aparecen recogidos en el calendario publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE). La Unión Europea fija estas modificaciones en bloques de cinco años y el actual concluye precisamente en 2026.

El siguiente paso será, por tanto, aprobar un nuevo calendario que incluya las fechas de los cambios horarios entre 2027 y 2031.

El origen del cambio de hora

El cambio de hora se remonta a la década de los 70, con la primera crisis del petróleo, cuando algunos países decidieron adoptar esta medida para aprovechar mejor la luz natural del Sol y consumir menos electricidad (España introdujo el cambio horario en 1974).

En 1980, la Comunidad Económica Europea -de la que España aún no formaba parte- publicó la primera directiva para poner orden sobre el tema en los diferentes países. Desde entonces, esta práctica se ha mantenido en los países de Europa.