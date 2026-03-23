Miércoles y domingos
KM Malta Airlines lanza un nuevo vuelo directo entre Málaga y Malta para el verano de 2026
El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol se conectará con el aeropuerto internacional de Malta a través de KM Malta Airlines, que ofrecerá vuelos directos dos veces por semana a partir del miércoles 27 de mayo de 2026
EP
KM Malta Airlines ha anunciado el lanzamiento de un nuevo servicio directo entre Málaga y Malta, reforzando la programación de la aerolínea para el verano de 2026.
En un comunicado han detallado que la nueva ruta operará dos veces por semana, los miércoles y domingos, ofreciendo a los clientes opciones de conexiones directas entre el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP) y el aeropuerto internacional de Malta (MLA).
Así, han señalado que está previsto que los vuelos comiencen a operar a partir del miércoles 27 de mayo de 2026. Además, han valorado que "la incorporación de Málaga mejora la accesibilidad de Malta desde el mercado español y crea nuevas oportunidades para el turismo receptivo desde el sur de España".
Por último han indicado que este nuevo servicio forma parte del programa de vuelos de KM Malta Airlines para el verano de 2026, que incluye una oferta ampliada de rutas y frecuencias en destinos clave de Europa y el Mediterráneo.
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