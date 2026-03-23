Moreno convoca elecciones en Andalucía para el domingo 17 de mayo

Andalucía acudirá a las urnas el 17 de mayo. Así lo ha confirmado esta tarde el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una comparecencia extraordinaria desde el Palacio de San Telmo donde ha anunciado la firma del decreto de disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones autonómicas que se publicará en el BOJA de mañana, martes 24 de marzo.

Moreno ha decidido acelerar el calendario electoral a una fecha "idónea para facilitar la máxima participación". La anterior cita fue el 19 de junio de 2022 y las fechas barajadas para estos comicios eran el 31 de mayo y el 14 de junio.

Tablero político

El PP andaluz busca en estos nuevos comicios revalidar la mayoría absoluta de 2022 y convertir la campaña electoral en un "plebiscito" sobre la gestión de la Junta de situaciones como el accidente de Adamuz (Córdoba) o los temporales que azotaron la comunidad con saña durante el mes de febrero.

El tablero electoral a la izquierda presenta una oposición "fragmentada" y con incógnitas aún sin resolver de cara al 17 de mayo. La fórmula de concurrencia de Podemos, Por Andalucía, Sumar y otras siglas se desconocen por el momento. Para los socialistas, estas elecciones serán una prueba de fuego, no solo a nivel autonómico.

"Tengo que admitir que a lo largo de estos años han habido muchas voces que me han animado a anticipar las elecciones porque mis adversarios políticos no tenían candidatos. Hacerlo hubiera sido legítimo y legal, pero yo quería llegar hasta el final", ha confesado Moreno Bonilla, que dice ser "ético", aunque en política también haya que aplicar la ley.

Declaraciones de Moreno

"Ir a las urnas en este momento va a permitir que Andalucía afronte los próximos meses con plena capacidad política e institucional, en un contexto económico que exige estabilidad y anticipación", ha explicado el presidente.

En la comparecencia, Moreno ha sacado pecho de su gestión y ha asegurado que han sido cuatro años "intensos" en los que Andalucía "ha avanzado, ha ganado en solidez y ha demostrado que puede mejorar cuando hay un gobierno centrado en el interés general".

El líder del PP autonómico ha indicado también que "hoy Andalucía tiene unos servicios públicos más sólidos y al servicio de un mayor número de andaluces". Además, ha puesto especial atención sobre el crecimiento del empleo en la comunidad con cifras que ha calificado de "muy positivas". "Por primera vez en la historia hay más de 3,5 millones de andaluces dados de alta en la Seguridad Social", se ha enorgullecido.

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Bonilla ha llamado a la participación ciudadana en los comicios del 17 de mayo y ha hecho un llamamiento a todos los partidos políticos en el que solicita que estén "a la altura del pueblo al que representan". "Tengamos un proceso electoral limpio, respetuoso, sin mentiras, con honestidad y con nobleza", y ha concluido: "Es lo que se merecen los andaluces".