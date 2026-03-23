Las nuevas tecnologías lideran ya el emprendimiento en Málaga

Montar un negocio en Málaga ya no mira solo al comercio de siempre ni a la hostelería. El pulso emprendedor de la ciudad se ha desplazado con claridad hacia la tecnología, en un ecosistema que también empieza a abrir más puertas al autoempleo desde el desempleo, a la Formación Profesional y a sectores que ganan terreno como la construcción o la formación. Es decir, que el emprendimiento en Málaga tiene cada vez un acento más digital. Y así queda reflejado en la última edición del Termómetro del Emprendimiento del IMFE, que sitúa a las nuevas tecnologías como el principal sector de actividad entre quienes decidieron emprender en la ciudad durante el segundo semestre de 2025.

La concejala delegada de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores, ha presentado este lunes los resultados de este informe semestral, elaborado a partir de una muestra representativa de 304 encuestas realizadas por el IMFE en colaboración con entidades del ecosistema emprendedor malagueño.

Los datos dibujan una tendencia cada vez más clara: la innovación tecnológica gana peso y se consolida como referencia dentro del tejido emprendedor local. En concreto, las nuevas tecnologías concentran el 15,1% de los proyectos analizados, por delante de la hostelería (11,6%) y de la formación y la educación (10,2%), un ámbito que gana protagonismo en esta edición del estudio.

Pero el empuje del sector tecnológico no se limita al presente. También encabeza la clasificación de actividades con mayor potencial de crecimiento, con un 20,1%, seguida del comercio (16,2%), la hostelería (14,4%) y la construcción (10%). El mensaje de fondo es claro: Málaga mantiene el músculo digital, pero amplía su mapa de oportunidades de negocio.

Más emprendedores desde el desempleo

Uno de los cambios más llamativos respecto al semestre anterior está en el origen de muchas de esas iniciativas. El estudio detecta un aumento del emprendimiento desde el desempleo, que pasa del 12,6% al 21,7%. Es decir, cada vez más personas ven en emprender una salida profesional real.

Aun así, el informe subraya que el emprendimiento en la ciudad sigue vinculado sobre todo al autoempleo y a negocios ya en marcha. De hecho, el 54,6% de los casos responde a actividad empresarial activa o autoempleo, lo que refuerza la figura del autónomo como columna vertebral del emprendimiento malagueño.

La concejala delegada de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores. / Ayuntamiento de Málaga

Universitarios al frente, pero sube la FP

El perfil formativo también deja una lectura relevante. Aunque las personas con estudios universitarios siguen siendo mayoría entre quienes emprenden, con un 35,4%, el informe destaca el crecimiento de quienes proceden de la Formación Profesional, que alcanzan ya el 21,7%.

Ese avance de la FP apunta a un ecosistema emprendedor más abierto y menos encorsetado, en el que el conocimiento técnico y la especialización práctica empiezan a ganar espacio en la creación de nuevos proyectos.

¿Quién emprende hoy en Málaga?

El retrato más repetido que deja el Termómetro del Emprendimiento sigue siendo el de un hombre de entre 30 y 45 años, con formación universitaria y actividad como autónomo o emprendedor en activo. En la distribución por género, los hombres representan el 58,2% frente al 41,8% de mujeres.

En cuanto a las motivaciones, el estudio vuelve a señalar la satisfacción personal como principal razón para lanzarse a emprender. Después aparecen la detección de una oportunidad de negocio y la posibilidad de lograr mejores ingresos.

Asesoramiento, financiación y competencias digitales

Las personas emprendedoras valoran especialmente recursos como el asesoramiento o la mentoría, el apoyo familiar y el acceso a espacios de coworking. En paralelo, entre las necesidades más repetidas aparecen el apoyo financiero, el refuerzo de las competencias digitales, las habilidades técnicas y la formación específica ligada a la propia idea de negocio.

Ese diagnóstico encaja con el momento que vive la ciudad: un ecosistema que quiere crecer, pero que sigue reclamando herramientas prácticas para hacerlo con más solidez.

El IMFE refuerza el apoyo al autoempleo

El informe también recoge la valoración de los recursos que ofrecen el IMFE y otras entidades vinculadas al emprendimiento. En este contexto, el Ayuntamiento mantiene programas de impulso al autoempleo como Espacio Autoempleo, centrado en el asesoramiento personalizado, la formación y las sesiones grupales.

A ello se suman ayudas directas como las subvenciones a fondo perdido para la Promoción de Empleo y Fomento del Autoempleo (PEFA), entre otras iniciativas orientadas a la creación y consolidación de empresas en la ciudad.

En conjunto, el estudio confirma que el emprendimiento en Málaga sigue evolucionando, con la tecnología como punta de lanza, una mayor diversificación sectorial y un autoempleo que gana peso como alternativa profesional.