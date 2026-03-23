Nuevo desencuentro entre Junta y Gobierno por la falta de AVE en Málaga

El enésimo capítulo en la guerra abierta entre Gobierno central y Junta de Andalucía sobre la falta de AVE en Málaga se ha vivido este lunes. La Junta de Andalucía ha reunido a representantes de los principales municipios turístico de la Costa del Sol y portavoces del sector turístico malagueño, al objeto de consensuar acciones de cara a Semana Santa, con la sonada ausencia del subdelegado del Gobierno, Javier Salas.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, y el viceconsejero de Turismo y Andalucía Exterior, Víctor González, han destacado las pérdidas que para la reputación de la marca Málaga y Andalucía representa la ausencia de la alta velocidad hasta la Costa del Sol desde hace más de dos meses.

Al encuentro convocado de urgencia han acudido la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, el concejal de Turismo y Promoción de Málaga, Jacobo Florido, la secretaria general para el Turismo, Yolanda de Aguilar, el secretario general de Economía, José Manuel Alba, la directora general de Promoción y Fomento del Turismo y la Hostelería, Gemma del Corral, el delegado Territorial de Turismo de la Junta en Málaga, Carlos García, la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, el CEO de Turismo Andaluz, Lisardo Morán, o el presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), José Carlos Escribano.

También han participado otros representantes del empresariado turístico como el presidente de la patronal hotelera Aehcos, José Luque, el vicepresidente de dicho colectivo, Javier Hernández, y otros cargos directivos de la CEA, como Natalia Sánchez o Luis Picón. Todos los asistentes han subrayado la importancia que durante décadas ha tenido el AVE para el desarrollo de la provincia de Málaga ,tanto en términos económicos como de manera específica para el ámbito turístico.

Ámbito andaluz

En la cita también se ponía de manifiesto, como han incidido los representantes de la Junta de Andalucía, "el efecto que en la industria turística de provincias limítrofes como Córdoba o Granada está teniendo está incidencia". Asimismo se ha destacado la insistencia en la protesta desde distintos ámbitos, con la correspondiente denuncia en los medios de comunicación, para que se puedan agilizar "los trabajos de reparación", aunque se considera "que la respuesta inicial no estuvo a la altura de la importancia estratégica de esta infraestructura", según apunta la Junta en un comunicado.

Mesa de trabajo

Así se solicita formalmente "información técnica actualizada sobre el estado real de los trabajos de recuperación del servicio", en la zona afectada de Álora, "exigiendo transparencia sobre los plazos que se manejan actualmente", como apuntó el consejero Arturo Bernal. La mesa de trabajo recién constituida exige "de forma unánime" la presentación de "un plan técnico integral de restablecimiento y mantenimiento del servicio en toda la red ferroviaria".

Como medida de refuerzo ante esta situación excepcional, la Junta se ha comprometido a "potenciar la promoción del destino con una campaña específica dirigida al mercado nacional". Se considera fundamental, "en este momento crítico, incidir en la comunicación para contrarrestar cualquier percepción negativa que la desconexión ferroviaria haya podido generar en el potencial turista español".

Estas acciones se consideran por los responsables autonómicos como claves para el éxito de la Semana Santa y los puentes primaverales, "por lo que se redoblarán los esfuerzos para asegurar que el flujo de visitantes no se detenga". De la mesa ha salido como conclusión la necesidad de que haya una absoluta unidad entre todas las partes, que sirva para anteponer los intereses generales a los particulares.

Críticas de Salas

Pero a ese último mensaje ha respondido el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, nada más conocer las conclusiones de este foro sectorial e institucional. "El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía nos convoca a última hora del domingo a una reunión para esta mañana del lunes, sin una relación clara de quiénes asisten, sin un orden del día claro sobre los temas a tratar, y sin que se invite al delegado del Gobierno en Andalucía, ya que se está convocando desde una instancia regional del Gobierno andaluz y por lo tanto es él a quien corresponde invitar de forma institucional", especifica este representante provincial.

A su juicio no cabe "participar en un circo del PP para confrontar con el Gobierno desde las instituciones". Y alega al respecto: "Cuando el Partido Popular y sus responsables institucionales dejen la deslealtad institucional a un lado y tengan voluntad clara de trabajar, tendrán al Gobierno siempre disponible. Llevan semanas crispando y generando confrontación, y lanzando bulos sobre pérdidas sin base científica alguna, bulos de los que aún no se han disculpado, y ahora pretenden crear una pantomima para seguir confrontando a cinco días de la Semana Santa".

24 horas al día

Salas le pide al PP y a sus instituciones "que se pongan a trabajar para atraer el turismo desde sus competencias, del mismo modo que los técnicos y trabajadores de ADIF están trabajando 24 horas al día para recuperar la línea entre Málaga y Antequera. Se ve que necesitan un nuevo foco para seguir crispando, sobre todo después de que los hosteleros ya hayan dicho que la Semana Santa no va a tener en Málaga tanta afección por la suspensión temporal de la alta velocidad".

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Para el subdelegado del Gobierno en Málaga, en el orden del día "olvidan que la guerra iniciada por sus amigos Trump y Netanyahu, guerra que aún Moreno Bonilla no ha condenado, está provocando problemas serios al sector turístico, reduciendo drásticamente el número de viajeros de muy alto poder adquisitivo que no pueden venir a Málaga".