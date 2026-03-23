El paraíso de los dulces cofrades está en Cuevas de San Marcos: crearán una torrija gigante de 15 metros con más de 400 porciones

Los amantes de uno de los dulces más típicos de la Cuaresma, las torrijas, tienen una cita imprescindible este viernes en Cuevas de San Marcos, donde se elaborará la torrija más grande del territorio con 15 metros y 400 porciones.

El pasado año, el municipio malagueño ya llevó a cabo esta iniciativa conocida como el Gran Evento de la Torrija Gigante, en el que se creó una enorme torrija de 10 metros que se repartió entre los cientos de ciudadanos reunidos en la localidad.

El municipio malagueño quiere superar su récord con una torrija de 15 metros

Un récord que quieren superar este año al aumentar la dificultad de la gesta y el tamaño del dulce, que alcanzará los 15 metros de longitud y que los asistentes podrán disfrutar en un ambiente único.

Cuevas de San Marcos romperá su propio récord y creará una torrija gigante de 15 metros / Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos

"Es una ocasión perfecta para vivir nuestras tradiciones y compartir una tarde diferente", señalan sobre esta iniciativa desde el Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos, que llevará a cabo esta iniciativa este Viernes de Dolores en el Paseo Federico García Lorca.

Ingredientes para elaborar la torrija más grande del territorio

Una cita que arrancará a las 17.00 horas y que espera superar el propio récord que ellos mismos batieron el pasado año. Para ello, crearán una torrija gigante de 15 metros de longitud, para la que necesitarán 75 panes, 52 litros de leche y 15 docenas de huevos.

Además, para su elaboración, serán necesarias 26 naranjas, 13 limones y 52 palos de canela, además de una amplia cantidad de azúcar.

Con todo ello, esta localidad espera crear la torrija más grande del territorio y llenar la localidad de un ambiente festivo en el que tradición, gastronomía y cultura se unan en una jornada única.

La panadería Galancho elaborará la torrija gigante en Cuevas de San Marcos

Como ya ocurrió el pasado año, los encargados de realizar esta torrija serán los miembros de la panadería Galancho, que creará este dulce que estará formado por más de 400 porciones.

Pero esta fiesta no solo busca llenar de sabor y turismo la localidad, sino que tendrá un fuerte carácter solidario. Así, para este evento, también se instalará un servicio de barra para que los beneficios se destinen a la protectora de animales El Arca de Cuevas.

"Será una cita muy especial para disfrutar en familia y compartir un momento de convivencia", señalan desde el Consistorio, que busca con esta actividad poner en valor los dulces típicos de Cuaresma, potenciar la Semana Santa de la zona y el turismo del municipio, "creando momentos de convivencia y unión entre los vecinos".