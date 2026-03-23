El parque de Málaga con cabras, burros y conejos que ofrece juegos y talleres para todas las edades: "Es un planazo para hacer en familia"

"Un planazo en familia". Así definen los propios usuarios de la Granja Escuela El Pato la extensa oferta de ocio, educación y naturaleza que se puede disfrutar en este paraje situado a apenas 15 minutos del Centro de Málaga, en el barrio de Campanillas.

En este lugar, los menores pueden pasear en poni, cuidar a los conejos y dar de comer a los burros, gallinas, patos y la extensa variedad de especies que han hecho de este entorno su hogar.

Granja Escuela El Pato, un referente en Málaga para disfrutar de la naturaleza

Desde que en 2013 arrancara su actividad, la Granja Escuela El Pato se ha convertido en todo un referente en la provincia por su amplia variedad de actividades y sus inmensas instalaciones, por las que pasan cada año más de 150 centros educativos y 15.000 menores de todas las edades.

"Es un espacio abierto en el que poder disfrutar de la naturaleza, los animales y pasar un gran día en familia o con amigos", recalcan desde la propia granja escuela, instalada en una finca de 60.000 metros cuadrados de la que más de un tercio se destina a las actividades con los menores y los animales.

Una finca de 60.000 metros cuadrados con establos, huerto y picadero

En toda esta extensión, la granja escuela cuenta con establos, cocina, corrales, huerto, grandes jardines y zonas de césped, así como su propio picadero que permite a los menores montar en poni.

Además, la granja cuenta con una gran carpa, zona de árboles frutales y plantaciones, así como un gran estanque de peces. Todo esto convierte este lugar en "la opción perfecta" para pasar un completo día en plena naturaleza.

Paseos en poni, talleres y juegos para niños cerca de Málaga

Así, durante la jornada, los menores pueden visitar los animales de la granja, entre los que se encuentran burros, cabras, conejos, gallos, ponis, jabalís, patos, tortugas, caballos, gallinas y cerdos, como de toda clase de juegos y talleres.

De igual modo, también pueden disfrutar de toda clase de juegos y talleres tanto durante las visitas de colegios como en las jornadas de ocio en familia.

Entre ellas destacan sus talleres de manuales y de pan, mientras que la institución también oferta campamentos de verano para disfrutar de unas completas jornadas estivales en el medio rural.

"Es un planazo en familia. Tiene juegos de todo tipo, como carreras de sacos, paracaídas y actividades", resaltan a través de las redes sociales los propios visitantes que acuden al recinto durante las jornadas en familia realizadas en esta granja escuela, situada en el Cortijo la Rebanadilla de Campanillas y convertido en un paraíso natural a apenas 15 minutos del Centro de Málaga.