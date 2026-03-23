Accidentes de tráfico
Retenciones en la A-7 por un accidente múltiple en la Virreina que deja un herido
La Guardia Civil y los servicios sanitarios atienden un siniestro en la autovía A-7, cerca del túnel de San José, que ha dejado un herido y obliga a desviar el tráfico hacia Ciudad Jardín
Carlos Cordero
Un accidente múltiple entre dos vehículos ha complicado la circulación esta mañana por la circunvalación y la hiperronda de Málaga, a la salida de Málaga. El siniestro, ocurrido sobre las 11.00 horas y que ha dejado un herido, entre una furgoneta y un turismo dejó a ambos vehículos cruzados en la autovía A-7 a la altura de La Virreina y la presa del Limonero, lo que provocó retenciones de más de dos kilómetros en sentido Rincón de la Victoria / Almería.
Según han confirmado fuentes de la DGT, el carril derecho y arcén izquierdo permanecen cortados para la circulación, lo que ha creado una kilométrica retención para la salida norte y este de la ciudad. El accidente se ha producido precisamente poco después del enlace de la autovía A-7 con MA-20 y antes de la bifurcación entre la A-7 y la A-4, en el kilómetro 983 de la A-7.
Miembros de la Guardia Civil, equipos sanitarios y operarios del servicio de mantenimiento en carretera se han trasladado hasta el lugar de los hechos para atender a las víctimas, regular el tráfico y retirar los restos de cristales y metal que ha esparcido la colisión. Fuentes del 112 de Emergencias confirman a este diario que hay un herido que ha sido evacuado en camilla. Hasta el momento, no se conocen más heridos por el accidente.
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