Dos robos violentos en La Palmilla llevan hasta un hombre buscado por una tentativa homicidio en Coín

Un hombre con un amplio historial delictivo ha sido detenido como presunto autor de dos robos con violencia cometidos en el barrio malagueño de La Palmilla. La Policía Nacional ha informado este lunes de que, además de los asaltos, el investigado tenía varios señalamientos, entre ellos una orden de búsqueda por una tentativa de homicidio en Coín y un quebrantamiento de una orden de alejamiento de una zona en la que había delinquido.

La Comisaría Provincial ha explicado que la investigación se inició tras dos incidentes violentos en la zona norte. Por un lado, una mujer denunció que había sido víctima de un robo con violencia por parte de un hombre que conoce por ser habitual de la zona en la que reside. La misma contó que el varón se le acercó para pedirle dinero y que ante su negativa le propinó un fuerte tirón logrando sustraerle el teléfono móvil que portaba colgado a su cuello, empujándola a continuación provocando que se cayera al suelo. Por otro lado, y a través de la Sala del 091, se tuvo conocimiento de que un hombre le había sustraído a otra mujer su teléfono móvil esgrimiendo un objeto punzante.

Noticias relacionadas

Reconocimiento fotográfico

Los agentes del Grupo II de Investigación de la Comisaría de distrito Norte se hicieron cargo del caso, que gracias al reconocimiento fotográfico permitió identificar al presunto autor "sin ningún género de dudas" por parte de las víctimas. Esto permitió constatar a los policías que al investigado le constaban varios señalamientos, por un lado, una búsqueda de la Guardia Civil de Coín por una tentativa de homicidio y, por otro, por saltarse la prohibición de acudir a un determinado lugar en la que había cometido una de las sustracciones. Los agentes establecieron un dispositivo con el fin de localizar al sospechoso, un varón de 35 años que, dada su situación policial, cambiaba frecuentemente de lugar de pernoctación, alternando tanto en casas de amigos como de familiares.