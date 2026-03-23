¿Qué tiempo hará esta Semana Santa en Málaga? La predicción de la Aemet

Quedan apenas unos días para que arranque la Semana Santa de Málaga 2026. Aunque este fin de semana, las calles ya han sido testigos de la antesala a la Semana Mayor, con buen tiempo, bulla y muchas ganas de procesiones

Y un año más, cofradías y fieles miran al cielo y se hacen la pregunta del millón: ¿lloverá esta Semana Santa?

El año pasado, la lluvia chafó el Martes Santo que sorprendió incluso con granizo y provocó la vuelta de la Nueva Esperanza, Rocío y Las Penas y suspendió la salida del Rescate y Estrella.

Las precipitaciones también obligaron a cambiar la ruta del Cautivo, en su traslado el Sábado de Pasión. La lluvia volvió a hacer acto de presencia y puso la guinda final a la semana, suspendiendo la salida del Resucitado el Domingo de Resurrección.

La lluvia obligó el año pasado al Cautivo a hacer el recorrido corto durante su traslado. / Álex Zea

Y tras meses con sucesivos trenes de borrascas, ¿qué sucederá este año?

Según Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, aseguran que desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) todavía "es un poco pronto para hacer predicciones, ya que por ahora hay una incertidumbre importante".

Sin embargo, la Agencia ha hecho pública su serie histórica de precipitaciones del 29 de marzo al 5 de abril, de los últimos 74 años.

Según la serie histórica de la Aemet en el Aeropuerto de Málaga, que recoge datos entre 1951 y 2025, en más de la mitad de los años analizados apenas llovió entre el 29 de marzo y el 5 de abril: en el 35% no llovió ningún día y en el 19% solo llovió una jornada.

El tiempo el Viernes de Dolores, Sábado y Domingo de Ramos

Para esta semana no se esperan precipitaciones, de hecho predominará el sol no solo en Andalucía sino en todo el país.

Respecto a las temperaturas se mantendrán máximas primaverales. El viernes de Dolores las máximas rondarán los 18 grados, con mínimas de 11. El sábado, día de traslados y misa del Alba, predominará el sol al igual que el Domingo de Ramos donde el sol y el buen tiempo serán los protagonistas

Habrá que esperar a mitad de semana, para conocer con exactitud la predicción del Lunes al Viernes Santo.