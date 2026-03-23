Educación
Las nuevas titulaciones que ofertará la UMA para el curso 2026/27: tres másteres y un grado
Tras el informe favorable por parte de la Junta, ahora queda que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de su aprobación definitiva
La Universidad de Málaga sumará para el curso 2026/27 cuatro nuevas titulaciones. Así lo ha hecho saber la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía en su informe final favorable. Su implantación está pendiente de la aprobación definitiva por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Se trata de tres nuevos másteres y un grado. De estas cuatro titulaciones, dos másteres se impartirán de forma conjunta con otras instituciones académicas, mientras que la Universidad de Málaga desarrollará en solitario los otros dos títulos: un máster y un grado en su propio campus.
Uno de los nuevos másteres será el de Diseño, Arte y Nuevas Tecnologías: Gestión de Proyectos y Estrategias Culturales, que la UMA impartirá junto a la Universidad de Sevilla. También pondrá en marcha el máster en Biotecnología y Biología Vegetal, en este caso en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía.
Además, la Universidad de Málaga estrenará en solitario un grado en Inteligencia y Analítica de Mercados y un máster en Investigación e Innovación en Educación Física.
Más allá de los títulos que coordina, la UMA participará también en otros tres másteres interuniversitarios y en un programa de doctorado. Este último será el de Marketing e Investigación de Mercados, junto a la Universidad de Cádiz.
Titulaciones compartidas
Las otras tres titulaciones compartidas serán el máster en Dirección de Proyectos, con las universidades de Cádiz y Córdoba; el máster en Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y la Dependencia, con la Universidad de Huelva; y el máster en Aprendizaje de Idiomas mediante Tecnologías Inteligentes, con la UNIA.
Titulaciones privadas
La Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), institución privada de formación superior online, ha presentado tres nuevas titulaciones, aunque solo una ha logrado el visto bueno.
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