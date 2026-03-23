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Las nuevas titulaciones que ofertará la UMA para el curso 2026/27: tres másteres y un grado

Tras el informe favorable por parte de la Junta, ahora queda que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de su aprobación definitiva

Rectorado de la UMA.

Rectorado de la UMA. / la opinión. málaga

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

La Universidad de Málaga sumará para el curso 2026/27 cuatro nuevas titulaciones. Así lo ha hecho saber la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía en su informe final favorable. Su implantación está pendiente de la aprobación definitiva por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Se trata de tres nuevos másteres y un grado. De estas cuatro titulaciones, dos másteres se impartirán de forma conjunta con otras instituciones académicas, mientras que la Universidad de Málaga desarrollará en solitario los otros dos títulos: un máster y un grado en su propio campus.

Uno de los nuevos másteres será el de Diseño, Arte y Nuevas Tecnologías: Gestión de Proyectos y Estrategias Culturales, que la UMA impartirá junto a la Universidad de Sevilla. También pondrá en marcha el máster en Biotecnología y Biología Vegetal, en este caso en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía.

Además, la Universidad de Málaga estrenará en solitario un grado en Inteligencia y Analítica de Mercados y un máster en Investigación e Innovación en Educación Física.

Más allá de los títulos que coordina, la UMA participará también en otros tres másteres interuniversitarios y en un programa de doctorado. Este último será el de Marketing e Investigación de Mercados, junto a la Universidad de Cádiz.

Titulaciones compartidas

Las otras tres titulaciones compartidas serán el máster en Dirección de Proyectos, con las universidades de Cádiz y Córdoba; el máster en Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y la Dependencia, con la Universidad de Huelva; y el máster en Aprendizaje de Idiomas mediante Tecnologías Inteligentes, con la UNIA.

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