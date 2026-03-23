La Universidad de Málaga acogerá en su sede del PTA de Málaga el mayor ordenador cuántico de España, con servicio a toda Europa

La Universidad de Málaga (UMA), a través de la Oficina UMA innTech, ha suscrito este lunes un convenio de colaboración con la empresa Quantum Labs, compañía líder mundial en computación cuántica, para la instalación de un ordenador cuántico Origin Wukong, de 317 qubits, en el Centro de Supercomputación y Bioinformática (SCBI) que la institución tiene en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga. Según ha explicado la UMA, este hito situará a Málaga en el "mapa europeo" de la computación cuántica y en la "frontera del conocimiento" en este ámbito.

La Junta de Andalucía, por su parte, ha asegurado que, de la mano de Quantumlab Málaga, albergará "el mayor ordenador cuántico de España" y "la mayor infraestructura de computación cuántica física de Europa".

La puesta en marcha de esta infraestructura permitirá avanzar en nuevas líneas de investigación en computación y tecnologías cuánticas y en su aplicación en ámbitos como inteligencia artificial, fotónica, ciberseguridad, programación y simulación de sistemas complejos y química computacional, generando además oportunidades de colaboración con el tejido científico y tecnológico.

Este sistema contará con un ordenador cuántico de 317 qbits, integrado con supercomputación e inteligencia artificial, conformando un ecosistema completo que abarca hardware, software, servicios en la nube y aplicaciones. La infraestructura está diseñada para dar servicio a empresas, universidades y centros de investigación de toda Europa, así como para fomentar la formación de talento en todos los niveles educativos.

El acto de firma. celebrado en el Recotorado de la UMA, ha contado con la participación del rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López; el vicerrector de Innovación Tecnológica y Proyectos Estratégicos, Javier López; y el presidente de Quantum Labs, Javier Romero. Asimismo, han participado en la presentación el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, y el director gerente de la Agencia Digital de Andalucía, Raúl Jiménez, en el marco de una actuación coordinada para impulsar las tecnologías cuánticas en la región.

Desarrollo de tecnologías emergentes

Este acuerdo establece las condiciones para la instalación y operación de un sistema cuántico avanzado basado en tecnología de superconductor, de la compañía Origin en las instalaciones del SCBI de la UMA en el PTA de Málaga, "reforzando las capacidades científicas y tecnológicas del ecosistema de innovación de Málaga en un ámbito estratégico para el desarrollo de tecnologías emergentes".

El proyecto pemitirá impulsar la investigación, el desarrollo y la aplicación real de tecnologías cuánticas en Andalucía, a través de la identificación de casos de uso reales sobre sectores estratégicos como son la energía, el agua, la salud, la industria o la ciberseguridad, según ha informado también la Junta de Andalucía.

El sistema incorpora un diseño de ultra-baja vibración y tecnologías avanzadas de control y medición cuántica, y requerirá una infraestructura técnica altamente especializada, incluyendo sistemas de refrigeración criogénica y una potencia eléctrica estimada de hasta 80 kW. Quantum Labs asumirá el acondicionamiento técnico del espacio, así como la instalación, operación y mantenimiento del equipamiento.

Por su parte, la Universidad de Málaga facilitará los espacios necesarios para la instalación del sistema en el SCBI, así como las condiciones de acceso y soporte institucional para el desarrollo de las actividades asociadas.

Computación cuántica e IA

El consejero Jorge Paradela ha destacado tras el acto de firma que la computación cuántica se perfila como uno de los pilares tecnológicos de las próximas décadas, con capacidad para transformar sectores clave de la economía. En este contexto, “la comunidad andaluza apuesta por situarse en la primera línea de esta revolución tecnológica mediante una estrategia centrada en la innovación, el talento y la transferencia de conocimiento”, ha señalado.

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, y el presidente de Quantum Labs, Javier Romero. / La Opinión

El acuerdo pone especial énfasis en la integración de la computación cuántica con la inteligencia artificial y en el desarrollo de aplicaciones concretas para la región, con impacto directo en la economía y la sociedad.

Talento, transferencai de conocimiento y casos reales

El memorando entre la Agencia Digital de Andalucía y Quantumlab Málaga se articula en torno a tres grandes objetivos. El primero de ellos es el desarrollo de talento mediante formación de especialistas en computación cuántica, física, matemáticas, ingeniería y ciencia de datos, con un enfoque práctico basado en el uso de sistemas reales.

El segundo eje apuesta por la promoción de la transferencia de conocimiento, gracias al impulso de la aplicación de la computación cuántica en sectores estratégicos como energía, agua, logística, salud, industria y ciberseguridad.

La tercera línea de colaboración consiste en la identificación de casos de uso reales y desarrollo de soluciones aplicadas a retos concretos como la gestión hídrica, la predicción climática, la optimización energética o el diagnóstico médico avanzado.

"Entre los ejemplos más relevantes destacan la creación de gemelos digitales del agua para optimizar la gestión de acuíferos, la predicción de fenómenos climáticos extremos, la mejora de la eficiencia energética o el impulso de la medicina personalizada", ha precisado Paradela.

El acuerdo se apoya en un modelo híbrido que integra computación cuántica, supercomputación e inteligencia artificial, lo que permitirá aumentar la capacidad de cálculo, mejorar la eficiencia energética y acelerar la toma de decisiones.

Criptografía cuántica

Asimismo, se contempla el desarrollo de soluciones en criptografía poscuántica, con el objetivo de reforzar la ciberseguridad y proteger infraestructuras críticas y datos en un contexto de creciente complejidad tecnológica.

El memorando incluye, además, la creación de entornos de experimentación o testbeds en Andalucía, donde se podrán validar sensores cuánticos, algoritmos y soluciones tecnológicas en condiciones reales, facilitando su aplicación en servicios públicos y sectores productivos.

“Este acuerdo se enmarca en una estrategia más amplia para posicionar a Andalucía como nodo estratégico europeo en computación cuántica, contribuyendo a reforzar la resiliencia climática, la soberanía tecnológica, la eficiencia energética y la atracción de talento e inversión", ha subrayado el consejero.

El memorando tendrá una vigencia inicial de tres años, con el objetivo de lograr resultados tangibles en el corto plazo y consolidar un ecosistema innovador, dinámico y transformador.

"Andalucía reafirma así su compromiso con la innovación tecnológica y su voluntad de liderar, colaborar y competir a nivel global en el ámbito de la computación cuántica aplicada”, ha concluido Paradela.