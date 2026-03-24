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La aerolínea KM Malta Airlines inaugura una nueva ruta directa entre Málaga y Malta para este verano de 2026

La línea operará dos veces por semana, los miércoles y domingos, a partir del 27 de mayo

Un avión de la aerolínea KM Malta Airlines, que contará con una nueva ruta directa entre Málaga y Malta.

Un avión de la aerolínea KM Malta Airlines, que contará con una nueva ruta directa entre Málaga y Malta. / L. O.

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

La aerolínea KM Malta Airlines contará con una nueva ruta directa entre el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y el Aeropuerto Internacional de Malta de cara al verano de 2026. La línea operará dos veces por semana, los miércoles y domingos, a partir del miércoles 27 de mayo de 2026, según las previsiones comunicadas este martes por la compañía.

"La incorporación de Málaga refuerza la conectividad entre el sur de España y el Mediterráneo central, mejorando el acceso directo a Malta y consolidando a KM Malta Airlines como un referente en la conexión de mercados estratégicos. La nueva ruta permite a la aerolínea ampliar su programación veraniega, reforzando su compromiso con viajes más cómodos y accesibles para los pasajeros españoles", señala KM Malta Airlines.

La compañía destaca que Malta se consolida como un destino mediterráneo "de gran riqueza patrimonial, histórica, cultural y natural".

Vistas de La Valetta, capital de Malta, que la aerolínea KM Malta Airlines va a enlazar con Málaga.

Vistas de La Valetta, capital de Malta, que la aerolínea KM Malta Airlines va a enlazar con Málaga. / La Opinión

"Su clima privilegiado durante todo el año permite a los viajeros descubrir La Valletta, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, recorrer las calles medievales y fortificadas de Mdina, explorar los paisajes idílicos de las islas de Gozo y Comino, o relajarse en playas y destinos costeros como St Julian’s, Sliema o Mellieħa", afirma.

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