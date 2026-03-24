Renfe refuerza la conexión Málaga-Madrid en Semana Santa con más de 50.000 plazas

Renfe activa su plan especial para la Semana Santa. La compañía refuerza la conexión Málaga-Madrid con un total de 51.300 plazas y la circulación de 15 servicios diarios —16 los domingos 29 de marzo y 5 de abril—.

Así, desde este martes circularán ocho servicios diarios con origen Madrid; y otros siete, en sentido inverso, con salida de Málaga —ocho los domingos 29 de marzo y 5 de abril—.

Los horarios serán salidas de Madrid: 07:20 horas, 09:35 horas, 11:35 horas, 13:35 horas, 15:35 horas, 17:30 horas, 19:50 horas, 20:35 horas —diario excepto viernes 27 de marzo y 10 de abril— y 21:20 horas —viernes 27 de marzo y 10 de abril—.

Las salidas de Málaga son 07:45 horas, 09:50 horas, 11:38 horas, 14:29 horas, 15:40 horas, 17:38 horas, 20:05 horas —de lunes a sábado—, 19:50 horas y 20:30 horas —domingos—.

Asimismo, han señalado que los mayores refuerzos se concentran en los días de mayor movilidad, con especial incremento de plazas el Viernes de Dolores y Miércoles Santo para viajar con destino Málaga y el Domingo de Resurrección para regresar a la capital de España.

Estos refuerzos son posibles con la programación de una frecuencia adicional los domingos 29 de marzo y 5 de abril a última hora de la tarde, en ambos sentidos, coincidiendo con los momentos de mayor volumen de demanda; así como con la puesta en servicio, en determinados días y horas, de trenes de mayor capacidad (S103).

Escala en Antequera

Estos servicios se seguirán realizando por autobús en el tramo Málaga-Antequera Santa Ana y por tren de Alta Velocidad entre Antequera Santa Ana y Madrid y se comercializan con una gama tarifaria de precios reducidos, que fluctúan en función de la demanda.

Renfe continúa siendo el único operador que mantiene activado un Plan Alternativo de Transporte (PAT), tras los daños ocasionados en la infraestructura por el temporal y que mantendrá hasta la finalización de los trabajos.

Este plan se ha puesto en marcha "movilizando todos los recursos materiales y de personal disponibles, teniendo en cuenta la complejidad logística de la operación y las limitaciones derivadas del estado actual de la infraestructura".

Consultas

Los horarios pueden tener alguna modificación en función de las necesidades operativas. Los viajeros pueden consultar la información de servicio en los canales habituales de comunicación y atención al cliente. Además, pueden consultar los horarios y la información de servicio en los siguientes canales: la web, App, 912 320 320, perfil @inforenfe, taquillas de estaciones y 912 320 320.