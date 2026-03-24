El Ayuntamiento aprieta el control en Semana Santa: 90 puestos ambulantes y vigilancia reforzada en bares

La Semana Santa de Málaga 2026 se mueve en la calle más allá de los cortejos procesionales. El Ayuntamiento ha dado luz verde a 90 puestos ambulantes en el entorno del Centro Histórico y, al mismo tiempo, ha activado un refuerzo de los controles de seguridad alimentaria en bares y restaurantes. Todo ello, con un aviso claro al sector: habrá que retirar terrazas y expositores cuando sea necesario para garantizar el paso de las procesiones, como recalca el bando firmado por el alcalde, Francisco de la Torre. El Consistorio, a través del área de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, ha autorizado la actividad de estos quioscos móviles que se repartirán principalmente en el casco histórico y se dedicarán a la comercialización de productos tradicionales muy vinculados a estos días, como patatas asadas, limones, dulces, frutos secos, algodón de azúcar, palomitas y otros artículos similares.

En paralelo, el Servicio de Sanidad y Consumo ha puesto en marcha un operativo especial de seguridad alimentaria en los establecimientos de restauración del Centro de la ciudad, siguiendo la línea de años anteriores.

Este dispositivo se viene desarrollando desde el 9 de marzo y tiene como objetivo comprobar el cumplimiento de la normativa vigente, especialmente en todo lo relacionado con las condiciones higiénico-sanitarias, la correcta manipulación de los productos y la trazabilidad de los alimentos, con la finalidad de proteger la salud de los consumidores.

Terrazas y expositores: aviso a 483 establecimientos

Otro de los frentes abiertos por el Consistorio afecta de lleno al uso del espacio público durante los desfiles procesionales. El servicio de Vía Pública, en coordinación con la Policía Local, ha dictado una resolución para regular las terrazas y veladores durante la Semana Santa de Málaga 2026.

Dentro de ese dispositivo, se ha contactado con 483 establecimientos hosteleros y comerciales para informarles de que sus terrazas y expositores se verán afectados de forma total o parcial durante la Semana Santa, además de recordarles su obligación de colaborar para facilitar el paso de las procesiones cuando sea necesario.

De hecho, alrededor de un centenar de establecimientos comerciales y de hostelería estarán obligados a llevar a cabo la retirada total de las ocupaciones autorizadas de mesas, sillas y expositores durante los desfiles procesionales.

Elisa Pérez de Siles. / Ayuntamiento de Málaga

Reducción parcial o retirada total según el paso de las cofradías

El Ayuntamiento también ha informado a los negocios especialmente condicionados por el discurrir de las cofradías de que deberán proceder, según el momento y la situación, a la reducción parcial o a la retirada total de sus elementos.

En el caso del resto de locales, deberán ajustarse de forma estricta a las condiciones recogidas en sus correspondientes autorizaciones.

Además, el Consistorio, a través del Área de Comercio y en coordinación con el Área de Seguridad y la Policía Local, ejercerá controles sobre la ocupación con mesas y sillas en bares y restaurantes, adoptando las medidas oportunas en aquellos casos en los que se supere el espacio permitido o no se disponga de autorización.

Más horas de cierre para los establecimientos

Junto a estas medidas, el Ayuntamiento ha aprobado, como cada año y tras la petición formulada por la Asociación de Hosteleros de Málaga (MAHOS), una resolución que permitirá la ampliación del horario de cierre de los establecimientos durante la Semana Santa.

Así, con carácter excepcional, los establecimientos públicos sujetos a la Ley 13/1999 que no estén ubicados en calles declaradas como Zona Acústicamente Saturada (ZAS) podrán ampliar hasta 2 horas su horario habitual de cierre desde la noche del 29 de marzo hasta la noche del 5 de abril, ambas inclusive.

Por su parte, los locales situados en ámbitos declarados como ZAS, en las zonas de Centro, Teatinos y Carretera de Cádiz-Huelin, podrán acogerse a esa ampliación horaria desde la noche del 1 de abril hasta la del 5 de abril.

Con este paquete de medidas, el Ayuntamiento busca ordenar una de las semanas de mayor afluencia del año en la ciudad: por un lado, facilitando la actividad económica con la autorización de puestos ambulantes y la ampliación excepcional de horarios; por otro, endureciendo la vigilancia sobre la ocupación del espacio público y la seguridad alimentaria en pleno corazón de Málaga.