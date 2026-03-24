Urbanismo
El Ayuntamiento de Málaga reacciona y arregla el agujero del Puente de la Aurora
Los malagueños llevaban casi seis meses quejándose de un hueco de unos cinco centímetros en el tablero, por el que podía pasar una mano
24 horas después de que este medio publicara que el agujero del Puente de la Aurora seguía sin solución, tras seis meses y a puertas de la Semana Santa, el Ayuntamiento ha reaccionado.
El Consistorio ha arreglado el hueco de unos cinco centímetros del tablero y por el que podría pasar una mano. Ha sido el Distrito Centro el que se ha encargado de arreglar este desperfecto que preocupaba a los transeúntes.
La Gerencia Municipal de Urbanismo ya recibió en 2025 la notificación de estos problemas y aseguró a este medio que "preveía revisar el puente".
El agujero se encontraba en la unión de dos placas de hormigón de 5 centímetros de grosor, en la acera sur y cerca ya de la rampa de acceso desde el Pasillo de Guimbarda. Sin embargo, de uno de ellos se había desprendido una pieza de bastante tamaño, abriendo un evidente agujero en el suelo. A esto se le une el mal estado en el que se encuentra la acera, con numerosos desperfectos por el continuado uso de la superficie.
Historia del puente
Este puente fue terminado en 1930, tras dos años de obra, que se impulsaron tras la inundación que sufrió Málaga en 1907. El ingeniero madrileño José Roibal se hizo cargo de la dirección de la construcción, modificando en parte el proyecto inicial de Manuel Giménez Lombardo. Para las pruebas de resistencia se utilizaron sacos de arena, y la prueba en movimiento, con filas de camiones, tanques y apisonadoras.
El Puente de la Aura es transitado cada día por miles de personas y vehículos, ya que es la conexión de la calle Mármoles con el Centro de Málaga, siendo una pieza clave en la permeabilidad del barrio de la Trinidad.
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