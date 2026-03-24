El Ayuntamiento de Málaga reacciona y arregla el agujero del Puente de la Aurora

24 horas después de que este medio publicara que el agujero del Puente de la Aurora seguía sin solución, tras seis meses y a puertas de la Semana Santa, el Ayuntamiento ha reaccionado.

El Consistorio ha arreglado el hueco de unos cinco centímetros del tablero y por el que podría pasar una mano. Ha sido el Distrito Centro el que se ha encargado de arreglar este desperfecto que preocupaba a los transeúntes.

La Gerencia Municipal de Urbanismo ya recibió en 2025 la notificación de estos problemas y aseguró a este medio que "preveía revisar el puente".

El agujero se encontraba en la unión de dos placas de hormigón de 5 centímetros de grosor, en la acera sur y cerca ya de la rampa de acceso desde el Pasillo de Guimbarda. Sin embargo, de uno de ellos se había desprendido una pieza de bastante tamaño, abriendo un evidente agujero en el suelo. A esto se le une el mal estado en el que se encuentra la acera, con numerosos desperfectos por el continuado uso de la superficie.

Agujero en el tablero del puente de la Aurora. / Chaima Laghrissi

Historia del puente

Este puente fue terminado en 1930, tras dos años de obra, que se impulsaron tras la inundación que sufrió Málaga en 1907. El ingeniero madrileño José Roibal se hizo cargo de la dirección de la construcción , modificando en parte el proyecto inicial de Manuel Giménez Lombardo. Para las pruebas de resistencia se utilizaron sacos de arena, y la prueba en movimiento, con filas de camiones, tanques y apisonadoras.

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