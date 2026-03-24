Banco Sabadell abre en Málaga un Welcome Corner para apoyar la llegada de clientes internacionales, en el modelo de Madrid y Barcelona

El Banco Sabadell ha anunciado la apertura en Málaga de un espacio especializado para acompañar a clientes internacionales y nuevos residentes en su proceso de instalación en la ciudad. El servicio, denominado Welcome Corner, ofrece servicios para particulares en proceso de traslado a la ciudad, dentro de la posición que, afirma está entidad financiera, "ha alcanzado Málaga como uno de los polos de atracción de talento y capital más dinámicos del país".

"La iniciativa se enmarca en un contexto de crecimiento sostenido de la ciudad, impulsado por la llegada de profesionales cualificados y familias que buscan establecerse en un entorno competitivo y con alta calidad de vida", ha explicado este martes el banco.

Entre sus funciones principales, el Sabadell destaca la "apertura ágil" de cuentas, asesoramiento personalizado en productos y servicios bancarios, orientación en trámites financieros y acompañamiento en las primeras gestiones económicas necesarias para establecerse en España (vida financiera, vivienda, familia y día a día). Además, integrará herramientas digitales avanzadas que permitirán agilizar procesos.

Servicio desde la oficina de Atarazanas

“Con esta apertura, Banco Sabadell crea un servicio de referencia dedicado 100% a las necesidades específicas de no residentes y expatriados en Málaga, así como empresas o colaboradores internacionales, convirtiéndose además en punto de encuentro que dispondrá de un paquete específico de productos para este colectivo”, ha indicado el director territorial de la zona sur de Banco Sabadell, Juan Krauel.

El banco explica que Wellcome Corner Málaga está compuesto por un equipo con "profundo conocimiento" del mercado local y del marco institucional de la ciudad que operará desde la oficina situada en la zona de Atarazanas, en el Centro Histórico de la capital. Este equipo está formado por perfiles especializados que atienden en diferentes idiomas para acompañar a clientes y colaboradores de más de 40 nacionalidades.

Málaga, en la estela de Madrid y Barcelona

"Este espacio seguirá el modelo de los Welcome Hubs que la entidad ya opera con éxito en Madrid y Barcelona, consolidando así su apuesta por los territorios con mayor dinamismo económico y capacidad de atracción de inversión extranjera.

Vista aérea de Málaga capital / Álex Zea

"La apertura del nuevo corner se alinea así con el crecimiento sostenido de Málaga como destino para la inversión, la innovación y el talento internacional, refuerza el posicionamiento de la ciudad como un ecosistema competitivo, preparado para responder a las necesidades de un mercado globalizado en rápida evolución", apunta el banco.

Según añade la entidad, la elección de Málaga como lugar de apertura de este espacio responde al "fuerte crecimiento" que la ciudad está experimentando en los últimos años como polo tecnológico y empresarial. "La llegada de multinacionales, la consolidación del ecosistema innovador y el incremento de profesionales internacionales han convertido a la capital malagueña en un enclave estratégico para el banco", asegura.