El Centro Asistencial San Juan de Dios celebra una procesión en vísperas de Semana Santa con más de 200 usuarios y profesionales

El centro asistencial de San Juan de Dios en Málaga ha celebrado una procesión de Semana Santa en la que han participado usuarios, voluntarios, profesionales y familias. Se trata del cuarto año consecutivo en que este centro, perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, realiza un desfile profesional por sus jardines para llevar la Semana de Pasión a las cerca de 400 personas que están ingresadas en él.

En total, más de 200 personas han participado en este desfile profesional, en cuya cabeza de procesión ha ido un trono con una cruz de madera realizado por el servicio de Mantenimiento del centro que ha sido portado por residentes de la unidad de discapacidad intelectual.

La procesión ha partido de la iglesia de Jesús de la Misericordia y San Juan de Dios, ubicada en el interior del centro, con los toques de campana del delegado de Salud y Consumo en Málaga, Carlos Bautista, del concejal del distrito, Avelino Barrionuevo, del jefe del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Málaga, Salvador Castillo, y del gerente del centro hospitalario, José Luis Fuentes.

El cortejo, compuesto por nazarenos y mantillas, también ha ido acompañado por el Tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión Española, que ha escoltado al Cristo de la Misericordia, crucificado que habitualmente se puede visitar en la residencia de San Juan de Dios de Antequera y que ha sido portado sobre el trono cedido por la Asociación de Fieles de la Nuestra Señora del Carmen del barrio Virgen de Belén de la capital malagueña. Este ha sido portado por hombres de trono de La Quilla, del submarino de la Virgen del Gran Poder, alumnos del Colegio Diocesano Santa Rosa de Lima y por usuarios de los centros asistencial y de acogida de personas sin hogar. Le ha acompañado la banda de guerra del tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión Española y grupo de Caballería.

En la sección de la Virgen de la Paz también han ido nazarenos del centro asistencial vestidos con túnicas moradas cedidas por la Cofradía de Nueva Esperanza, y que ha ido acompañada por Hermanos de la Orden hospitalaria, miembros del equipo directivo, una representación de la junta de Gobierno de la cofradía de la Misericordia y del Colegio de Enfermería de Málaga –instituciones vinculadas a la Orden-, una representación de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa, de las Hermanas Hospitalarias y del distrito Ciudad Jardín. La Virgen de la Paz ha sido llevada por profesionales del centro sanitario y familiares sobre el trono de ensayo de la hermandad de Salutación y María Santísima del Patrocinio Reina de los Cielos.

Durante el recorrido se han vivido momentos muy emotivos con saetas a cargo de María José Ortega, además de una petalada compuesta por flores regaladas por la Cofradía Esperanza y Refugio, y la floristería Óscar Ros Arte Floral que han preparado los usuarios del taller de jardinería del centro asistencial.

El encuentro se ha vivido con gran expectación por parte de los residentes del centro y por usuarios de las residencias de San Juan de Dios de Antequera y Caser, así como de la Asociación Nena Paine, que han disfrutado de la procesión durante cerca de dos horas en los que se ha vitoreado a los Sagrados Titulares y en los que se han vivido momentos de gran emoción.

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El centro asistencial de San Juan de Dios en Málaga desea agradecer la colaboración desinteresada de numerosas entidades y personas que lo han hecho posible, además de las ya mencionadas: el Distrito de Ciudad jardín del Ayuntamiento de Málaga, por ceder un centenar de sillas para el recorrido oficial, al florista y vestidor Álvaro Olea y Pedro Gómez, así como a los usuarios de la Unidad de Psicogeriatría, que durante estos días han elaborado estampas de los Sagrados Titulares para regalar a los asistentes a la procesión, así como medallas para los usuarios y trabajadores.