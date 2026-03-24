La Cheesequería fusiona su tarta de queso con las míticas torrijas de La Canasta de Málaga

La Semana Santa no solo se vive entre fe, tradición y devoción, sino también a través de una gastronomía típica que cobra protagonismo durante estos días. Entre las recetas de Cuaresma, hay un dulce que destaca por encima del resto: las torrijas, el postre más emblemático de la Semana Santa.

Elaboradas a partir de ingredientes tan sencillos como pan, leche y azúcar, las torrijas han sabido reinventarse con el paso del tiempo. A la receta tradicional se han sumado versiones más innovadoras y sabores sorprendentes que han convertido este dulce clásico en uno de los grandes protagonistas de estas fechas.

Precisamente eso es lo que han conseguido hacer en La Cheesequería. El local malagueño ha unido lo mejor de los dos mundos y ha creado una tarta de queso con "una de las torrijas más famosas de Málaga: las de La Canasta".

"Esto no es solo una tarta. Es ese sabor de siempre, convertido en tarta de queso", aseguran.

Unidades limitadas

Quién quiera probar esta creación podrá encontrarla en todas las Cheesquerías de la capital, pero las unidades son limitadas por día. Asimismo, el postre estará disponible por tiempo limitado; hasta Domingo de Resurrección, el próximo 5 de abril.

El año pasado, con motivo de la Semana Santa, La Cheesequería ya sorprendió a sus clientes lanzando una receta especial: la cookie de sabor torrija, que resultó ser todo un éxito.

Además, en los últimos meses, La Cheesequería ha apostado por la innovación, lanzando nuevos sabores en colaboración con marcas locales, como Casa Kiki y La Canasta, así como nacionales, como ChocoBom Gullón.