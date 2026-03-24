Comer torrijas sin gluten en Málaga es posible: así es el obrador que triunfa con sus versiones de pistacho y crema pastelera

Las torrijas se han convertido en uno de los dulces más emblemáticos de toda la Cuaresma, con gran parte de la ciudadanía esperando con ansia durante todo el año para que llegue la Semana Santa y puedan volver a probar este tradicional postre. Sin embargo, durante mucho tiempo, las personas celíacas no han podido disfrutar de este bocado por la presencia de gluten en su receta, una situación que ha cambiado con negocios como el obrador artesanal Celi Ali Gluten Free, que ofrece todos sus dulces "100% libres de gluten".

Así, con motivo de la Cuaresma, esta pastelería situada en el Rincón de la Victoria ofrece sus ya famosas torrijas en las que no solo evita el gluten en su elaboración, sino que garantiza que no se produce contaminación cruzada, lo que hace que todos los celíacos e intolerantes puedan degustarlas sin problema.

Torrijas tradicionales y "extra golosas" para todos los gustos

De ese modo, cualquier cliente, tanto si tiene celiaquía como si no, pueden tomar este dulce que Celi Ali Gluten Free ofrece tanto en su versión más tradicional, con azúcar y canela, como en sus versiones "extra golosas", que se podrán pedir durante todos los días de esta Cuaresma, aunque solo se ofrecerá cada día un número limitado de unidades.

Entre los sabores que se podrán disfrutar este año destacan su torrija de pistacho y la de crema pastelera. Durante todo el año, además, este obrador realiza otra de sus especialidades: las torrijas de pan brioche.

Una pastelería sin gluten que ofrece una amplia variedad de dulces en Málaga

Además, este negocio cuenta con toda clase de dulces sin gluten, como rosquillas, cookies, bizcochos y alfajores, así como panes, tartas y demás especialidades en las que también se incluyen un gran número de opciones sin lactosa.

"Esta pastelería tradicional de toda la vida, que tiene obrador propio, pero con elaboración sin gluten, ofrece una infinidad de productos de siempre para toda la población del Rincón de la Victoria, sin que fuera algo excepcional para los cientos de personas que padecen esta enfermedad o intolerancia al gluten", recalcan desde la pastelería.

El origen de este obrador: el diagnóstico de celiaquía de su hija

Este negocio malagueño nació de la mano de Alicia Díaz Quintero, que decidió abrir su propio obrador artesanal 100% sin gluten en el Rincón de la Victoria tras el diagnóstico de su hija de celiaquía, lo que le hizo querer crear el "sabor más delicioso posible", pero sin contaminación cruzada ni gluten.

"De esta forma, cualquier persona, sea celíaca o no, puede elegir entre diferentes tipos de pan, pastas de té y productos de total actualidad, como palmeras rellenas, bagels, paninis o helados", añaden desde este obrador que, además, cuenta con tienda online para la que es necesario realizar pedidos mínimos de 30 euros.

Horarios y ubicación de Celi ALi Gluten Free en el Rincón de la Victoria

Su tienda física, por su parte, se localiza en el número 24 de la avenida del Mediterráneo, en Rincón de la Victoria.

El negocio está abierto durante esta Semana Santa de miércoles a domingo de 9.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.00 horas, mientras que los lunes y martes el negocio permanece cerrado.