"Comes por 10 euros": el restaurante de Málaga que sirve el menú del día "más barato" de la ciudad junto al mar

Uno de los menús del día más baratos de Málaga. Así definen sus propios clientes al Restaurante Los Curros de Rincón de la Victoria, un negocio que ofrece "comida económica con gran calidad y exquisitas carnes y pescados", además de un menú del día por apenas 10 euros desde su privilegiada ubicación, junto al mar.

Y es que este restaurante situado en el paseo marítimo de Rincón de la Victoria se ha convertido en una de las opciones favoritas para quienes quieren comer los platos más cuidados a bajos precios con las mejores vistas de la costa.

Menú del día por solo 10 euros en Los Curros de Rincón de la Victoria

Así, el Restaurante Los Curros de Rincón de la Victoria ofrece a sus comensales de lunes a viernes un primer plato, un segundo, bebida y postre por 10 euros por persona.

Entre la amplia variedad de platos que pueden escoger con este menú que cambia cada jornada destacan su gazpachuelo, porra antequerana, macarrones, secreto ibérico, boquerones, calamaritos o chuleta de cerdo, a los que, además, se suma un postre y bebida por estos 10 euros en total.

Raciones y guisos a precios accesibles en este restaurante de Málaga

Pero, además, el negocio cuenta con variedad de raciones desde 5 euros, como la ensaladilla rusa, patatas bravas, croquetas, chorizos criollos, aguacates con salmón o langostinos, pimientos del piquillo rellenos de vieiras, y habitas con jamón y huevo estrellado.

Entre su amplia oferta destacan también sus guisos desde apenas 7 euros, como su sopa de picadillo o sopa de marisco, a lo que se suman sus platos de pescado y marisco desde 5 euros, como el calamar a la plancha, rape, salmón, atún rojo almadraba, lomo de bacalao a la vizcaína y gambas al pilpil.

Carnes y pescados "exquisitos" a pie de playa

La carta se completa con platos de carnes desde 16 euros, como brocheta de cerdo o pollo, chuletillas de cordero, secreto ibérico, presa, entrecot de ternera, solomillo de cerdo o de ternera y pierna de cordero lechal.

"Aquí hay desde comida rápida económica con gran calidad hasta exquisitas carnes y pescados que no tienen nada que envidiar a otros grandes restaurantes", señalan desde el propio restaurante que, además de una extensa carta de platos, cuenta con unas vistas privilegiadas de la costa al situarse en pleno paseo marítimo de Rincón de la Victoria.

Opiniones de los clientes: comida deliciosa, precios increíbles y vistas al mar

Tal y como aseguran sus propios comensales en las redes sociales, este es "el menú más barato que hemos encontrado". "Comes divinamente por 10 euros", añaden sus clientes.

"De estos sitios quedan pocos", destacan sus comensales, que también afirman que "no veía un menú a este precio hace mucho tiempo".

"Todo está muy bueno y, además, súper barato", añaden al respecto los clientes de este restaurante situado en la avenida del Mediterráneo número 122. A lo que añaden otros: "Todo estupendo, la comida exquisita y frente al mar, con precios increíbles y muy buen trato".