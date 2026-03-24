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Tribunales

El cura acusado de sedar y agredir sexualmente a mujeres será juzgado en mayo

La Fiscalía pide 72 años de cárcel para el procesado, que presuntamente sedaba a las cuatro víctimas

El párroco Francisco J. C., en una imagen de archivo. Fue ordenado sacerdote en 2017. Tras su paso por Melilla, regresó a la provincia de Málaga.

El párroco Francisco J. C., en una imagen de archivo. Fue ordenado sacerdote en 2017. Tras su paso por Melilla, regresó a la provincia de Málaga. / L. O.

EFE

El sacerdote malagueño de 35 años acusado de sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres entre los años 2014 y 2018 será juzgado el próximo mayo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga. Las sesiones de la vista oral están previstas para el 25, 27 y 29 de mayo a las 10.00 horas, según la providencia a la que ha tenido acceso EFE.

El cura, Francisco J.C., natural de Vélez-Málaga, está en prisión provisional después de ser detenido el 11 de septiembre de 2023 por presuntamente sedar y abusar sexualmente de cuatro mujeres, hechos que grabó y que descubrió su pareja sentimental en un ordenador del domicilio que ambos compartían en Melilla. Cuatro delitos de agresión sexual y contra la intimidad

El Ministerio Público mantiene que el sacerdote presuntamente ha cometido cuatro delitos de agresión sexual y contra la intimidad y solicita una pena total de setenta y dos años de prisión.

Las acusaciones mantienen que el acusado aprovechaba su condición de religioso y su relación con las víctimas para suministrarles sustancias que las sumían en un estado de somnolencia y vulnerabilidad.

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En ese estado, las víctimas no eran conscientes de nada, por lo que se aseguraba la ejecución de su plan y además así el sacerdote, conocido como padre Fran, evitaba cualquier defensa. En el relato acusatorio se indica que además dichos actos eran grabados y fotografiados sin el consentimiento de las víctimas "evidenciando una clara vulnerabilidad de su intimidad y derechos".

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