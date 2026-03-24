Detenido el exgerente de El Candado por apropiarse presuntamente de 200.000 euros del club para comprar un barco

El exgerente del club social malagueño El Candado ha sido detenido como presunto autor de delitos de apropiación indebida, falsedad documental, administración desleal y blanqueo de capitales, tras una investigación iniciada por detectar la ausencia de 200.000 euros de los fondos del club.

La investigación, por parte de la Policía Nacioanal de Málaga se inició a raíz de la denuncia por parte la junta directiva del club, que ponía en conocimiento una serie de hechos llevados a cabo presuntamente por quien ocupaba en ese momento el cargo de gerente del club, que fue posteriormente destituido. Estos hechos implicaban un elevado nivel de confianza personal e institucional, así como el control efectivo y exclusivo de la cuentas bancarias.

Compró un barco con fondos de club

Los agentes, através del análisis de la documentación aportada y de los flujos monetarios, han acreditado la comisión de varios delitos.

Por un lado, se ha verificado la apropiación de una cantidad de 200.000 euros procedente de los fondos del club, que se habría empleado para la adquisición de una embarcación. La factura de compra estaba a nombre de un familiar directo del mismo, que también ha sido detenido por figurar como titular de la cuenta bancaria a la que se realizó el desvío del dinero desde la cuenta del club.

Desvío de fondos

También se ha podido acreditar de forma prácticamente instantánea a la recepción de las trasferencias, de 100.000 euros cada una, que el dinero era nuevamente trasferido a una cuenta bancaría portuguesa, cuyo beneficiario es una sociedad dedicada a la inversión.

Por otra parte, se ha determinado la existencia de un contrato de prestación de servicios entre el club y otra sociedad mercantil, y de cual el investigado es socio y administrador único, en la que habría simulado la participación de una tercera persona mediante la falsificación de su firma.