Un detenido en Málaga por desobedecer a la policía cuando fue sorprendido reparando ilegalmente vehículos

Un hombre de 26 años ha sido detenido en Málaga por reparar ilegalmente vehículos y posteriormente desobedecer, resistirse y antentar contra agentes de la Policía Local cuando fue interceptado.

Los hechos tuvieron lugar en la carretera Azucarera-Intelhorce, a la altura de la zona de desguaces junto al parque empresarial Guadalhorce, el pasado viernes. Una patrulla que formaba parte del dispositivo de vigilancia de actividades relacionadas con la reparación ilegal de vehículos por talleres clandestinos, sorprendieron a un grupo de personas llevando a cabo tal actividad y procedieron a su identificación.

Desobedencia a los agentes

Uno de los individuos se negó reiteradamente a aportar sus datos de filiación, a la vez que vociferaba y trataba de alentar al resto en contra de la actuación policial, llegando a posicionarse varios de ellos alrededor de los agentes, que tuvieron que responder apartándolos.

Además, los agentes tuvieron que arrebatarle un destornillador que tenía en la mano, llegando a dar un manotazo a uno de los agentes y oponiendo una fuerte resistencia.

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Finalmente, el individuo fue reducido y trasladado a dependencias policiales para, posteriormente, ser puesto a disposición judicial.