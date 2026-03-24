La francesa Edgar Suites compra los dos antiguos edificios de 'asustaviejas' en la calle Mariscal de Málaga para un apartahotel de lujo

El operador francés de apartahoteles de lujo Edgar Suites ha reforzado su apuesta por Málaga con la compra de un nuevo activo en el Centro Histórico de la capital. La compañía ha adquirido dos edificios colindantes ubicados en el número 3 y 5 de la callle Mariscal donde desarrollará un complejo de 84 habitaciones. En total, los inmuebles suman una superficie en altura de 2.850 metros cuadrados, y serán restaurados y convertidos en un aparthotel de alto estándar que incluirá desde estudios hasta unidades de cuatro dormitorios.

La inversión para la compra y restauración del activo alcanzará los 21 millones de euros. Los dos edificios adquiridos por Edgar Suites tiene el máximo grado de protección arquitectónica municipal, principalmente por su arquitectura de estilo decimonónico burgués. Este operador francés de apartahoteles premium está especializado en la reconversión de activos inmobiliarios urbanos en residencias hoteleras.

"El nuevo proyecto está orientado a familias, grupos y empresas que demandan viajar a apartamentos y poder beneficiarse en este caso de superficies mayores. Hacer ciudad es también recuperar espacios olvidados y darles una segunda vida. Volvemos a apostar por Málaga convencidos de su dinamismo y atractivo. Queremos contribuir a revitalizar su centro histórico con un alojamiento 'premium' pensado para quienes valoran el espacio, el diseño y la autenticidad urbana", explica Casilda Mulliez, directora de Expansión para España y Portugal.

Unos inmuebles con un pasado de casos de 'asustaviejas'

Estos dos inmuebles de la calle Mariscal llevan 15 años cerrados y desocupados. En el año 2008 fueron noticia debido a las denuncias de los entonces inquilinos contra el antiguo propietario por lo que se conoce de forma popular como casos de 'asustaviejas' (dejar que el edificio se deteriore para forzar la salida de los vecinos).

El Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, acordó en aquel momento un proceso de venta forzosa de los números 3 y 5 de esa calle para salvaguardar los derechos de los inquilinos pero la operación quedó desierta. Los últimos inquilinos se fueron en 2009 pero todavía quedaron algunas familias que ocupaban algunas de las viviendas de manera irregular y que fueron desalojadas en octubre de 2010 por la policia tras una orden judicial de desahucio.

Los inmuebles, desde ese momento, fueron tapiados y quedaron abandonados. El propietario estuvo durante muchos años tratando de vender los edficios sin éxito hasta que en 2024 se produjo una operación de compra por parte de una sociedad inmobiliaria que inició los primeros trámites para recuperar su estado original. Todo ello ha derivado ahora, en este 2026, en la adquisión de los inmuebles por parte de la francesa Edgar Suite.

Vista aérea del edificio adquirido por Edgar Suites en la calle Mariscal de Málaga. / Google Earth

Segunda compra de Edgar Suite en Málaga

Tras esta operación, la compañía participada por el fondo BC Partners Real Estate eleva hasta los 43 millones de euros la inversión desplegada en el país, mientras analiza ya operaciones en Madrid, Barcelona, Sevilla o Palma de Mallorca.

Este inmueble supone la segunda inversión de Edgar Suites en Málaga y la tercera en España. En noviembre, la empresa de origen francés completó la adquisición de un edificio en el barrio Botànic, en Valencia, donde invertirá 12 millones en el desarrollo de 27 apartamentos y 65 habitaciones.

Este mismo mes de marzo se anunció la compra de otro inmueble en Málaga, sitituado en la calle Beatas del Centro Histórico, propiedad hasta ahora de la socimi All Iron. En esta operación destinará 10,5 millones de euros a la puesta en marcha de 20 apartamentos dedicados al alojamiento de corta estancia, equivalentes a 34 habitaciones de hotel. La apertura está prevista para la primavera del 2028.

"Con este anuncio, la compañía suma ya tres operaciones cerradas en los últimos cinco meses, con una inversión total de 43 millones de euros y 185 habitaciones en España. Todas las adquisiciones han sido llevadas a cabo en menos de un año desde su llegada a España, demostrando su capacidad de inversión y de desarrollo, así como la agilidad de su equipo en la puesta en marcha de nuevos proyectos fuera de su país de origen", explican desde la compañía que, previsiblemente, aterrizará próximamente también en Italia y Portugal.

Planes de expansión

Edgar Suites aseguraba hace unas semanas que existen "oportunidades atractivas" de inversión value-add en mercados europeos clave, especialmente para operadores e inversores capaces de reposicionar activos inmobiliarios de tamaño medio, entre 1.000 y 5.000 metros cuadrados, "un segmento que sigue siendo estructuralmente menos competitivo".

La compañía, fundada en 2016, gestiona actualmente una cartera de 27 residencias que suman más de 1.500 habitaciones distribuidas en los principales destinos franceses, como París, Lille, Burdeos, Niza o Cannes.

Edgar Suites continua con la ambición de alcanzar las 4.000 habitaciones gestionadas antes de 2030, reforzando su liderazgo en Francia e impulsando su presencia en capitales europeas clave como Madrid, Málaga, Sevilla, Lisboa o Milán.