Jornadas de Puertas Abiertas de la UMA: un primer acercamiento a la vida universitaria para estudiantes de Málaga

La etapa universitaria es algo que se recuerda con emoción y cariño. Una época en la que se respira nostalgia y pasión por el conocimiento del tema que a cada uno le interesa. Una sensación en la que uno comienza a conocerse mejor y a enfocar tanto su vida adulta como su futuro laboral. En el día 24 de marzo han dado comienzo las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Málaga en la que un millar de alumnos de institutos de toda la provincia de Málaga tienen su primer acercamiento a la universidad.

El ajetreo se percibe desde las afueras del Complejo Deportivo Universitario del campus de Teatinos. Los días 24, 25 y 26 de marzo estará a rebosar de jóvenes estudiantes de secundaria que acuden con la esperanza de salir de allí con unas ideas claras sobre su futuro universitario. La ilusión es palpable a simple vista, los debates ente amigos para decidirse sobre un grado u otro, las preguntas constantes que realizan a los universitarios allí presentes que prestan su ayuda al igual que ellos la recibieron unos años atrás, o las risas que provocan los juegos y actividades que proponen los estands de los distintos grados, son los elementos más destacables de este primer día de Jornadas de Puertas Abiertas.

Hasta la zona se han trasladado estudiantes de bachillerato de distintos institutos de secundaria de la provincia de Málaga, incluidos centros de la Serranía de Ronda o de municipios cercanos a la provincia de Cádiz. Todos ellos quieren estudiar en la Universidad de Málaga y esperan con ansia un momento que cada vez está más cerca. "Tengo muchas ganas de comenzar esta etapa", comenta una joven con su grupo de amigas con los ojos llenos de ilusión.

Carpas e información

El pabellón principal del recinto es el epicentro del evento. Nada más entrar por la puerta, la grada esta vacía y la pista llena. En el centro de ella, destaca un estructura colorida, con personal con camisetas azules y un logo simplificado de Universidad de Málaga, que recoge distintos estands de organizaciones y asociaciones muy útiles para los futuros estudiantes universitarios. CEUMA (Consejo de estudiantes), InfoUMA o la asociación de estudiantes están entre ellas. Además, también tienen estands algunas residencias universitarias o academias que ofrecen una preparación intensiva de cara a la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad). Esto muestra la realidad de lo cercano que tienen su próxima etapa académica estos estudiantes de secundaria.

Alrededor de la pista, se encuentran las carpas con los estands de los distintos Grados Universitarios, en los que se respira especial interés de los jóvenes en las ramas de comunicación y medicina. Bryan es estudiante del Grado en Ingeniería Informática y hoy presta su ayuda a los jóvenes que muestran interés en esta rama. Comenta que ha venido con varios compañeros de la universidad que estudian distintas ingenierías como Ingeniería de la salud. "Me preguntan mucho sobre las asignaturas del Grado y las salidas laborales", comenta Bryan, que confiesa que estas jornadas le sirvieron de ayuda cuando era estudiante de secundaria y ahora asiente la necesidad de guiar a los que aún no lo tienen claro.

Actividades e información en estand / C.C.

Adara, estudiante de último año del Grado en Logopedia, coincide con Bryan: "Las preguntas que más me hacen es sobre las salidas laborales". Además, añade que siempre se encuentran caras conocidas cuando comienzan los nuevos cursos, lo que "nos provoca mucha satisfacción saber que podemos ayudarles".

En el evento, también participan el Grado de Enfermería de Ronda o el Grado de Magisterio en Antequera, lo que puede agilizar las decisiones de los que no quieren trasladarse a la ciudad o de los que no les alcanza la nota de corte para estudiar el Grado en la universidad.

Mesa redonda

En uno de los fondos de la pista, donde de manera usual iría colocada una portería o canasta, hay un escenario que permanecerá durante los próximos días. Arriba, con varias sillas y un par de micrófonos, los alumnos que cursan los distintos grados contarán sus experiencias, lo que más les gusta de su centro universitario, las asignaturas más interesantes o el motivo de elección del grado que hoy en día cursan. Es una constante subida y bajada de alumnos de grado que cuentan sus experiencias, todas distintas y con algo que admirar. Los jóvenes estudiantes de secundaria miran desde abajo y atienden con interés. Piensan que más pronto que tarde ellos serán los que suban al escenario a contar sus vivencias y ayudar a los demás.

Mesa redonda / C.C.

Presentación e inauguración

En la Sala de Trofeos del Complejo Deportivo Universitario, Campus de Teatinos, ha tenido lugar el acto de inauguración de estas vigesimosegundas Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad. El rector de la UMA, Teodomiro López; la vicerrectora de Estudiantes de UMA, Susana Cabrera, y el diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, han asistido al evento y han tomado la palabra en este acto.

Ha comenzado tomando la palabra la vicerrectora de la UMA y posteriormente, el diputado de Educación y Juventud para terminar el acto con la palabra del rector. "La UMA está absolutamente ligada a su provincia y hoy es el día de enseñarlo a los estudiantes", afirma Teodomiro López con su discurso, en el que, además, ha añadido que "el entusiasmo de los jóvenes se ve al cruzarse con ellos en el pabellón". Teodomiro ha comentado en varias ocasiones que la UMA es la mejor universidad que los estudiantes pueden encontrarse. "Necesitamos una mejor financiación. Tenemos que intentar hacer una universidad todavía más grande porque Málaga se merece tener una universidad de más de 50.000 estudiantes", ha concluido el rector Teodomiro López.

Teodomiro López en la inauguración / C.C.

Nuevo logo enfocado al merchandising

En el acto de inauguración se ha presentado un nuevo logo de la Universidad de Málaga. Su creador, José Pablo García Luque, estudiante de ingeniería en la UMA, ha sido el encargado de presentarlo al público y autoridades allí presentes. Un alumno ejemplar, que con esfuerzo y dedicación, ha conseguido hacerse un hueco en la historia de la Universidad de Málaga con una creación propia que presentó al concurso para esta iniciativa. Un acto que ayuda a motivar a los jóvenes y a recompensarles con admiración y agradecimiento. "Este nuevo logo de la Universidad de Málaga va dirigido a la parte comercial. Queremos hacer especial hincapié en el merchandising y que las calles estén llenas de jóvenes con camisetas de la UMA", ha añadido Teodomiro López.

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Nuevo logo de la UMA para merchandising / C.C.

El nuevo logo mantiene la paloma de Picasso, pero con un enfoque más minimalista y simplificado, siguiendo las nuevas corrientes de los logos hacia algo más simple y no tan sofisticado.