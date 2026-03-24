Josele Aguilar: “El 17 de mayo será el primer paso para poner fin a la hegemonía del PP en la provincia de Málaga”

Empiezan a llegar las primeras declaraciones de los grupos políticos tras conocer que los andaluces serán convocados a elecciones el 17 de mayo. El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha asegurado que “el 17 de mayo será el primer paso para poner fin a la hegemonía del PP en la provincia”.

Estas palabras han tenido lugar en una rueda de prensa en Alhaurín de la Torre, donde el candidato ha afirmado que desde el PSOE de Málaga "no solo están preparados, sino que están deseando que se abra este proceso electoral”. Aguilar ha destacado que llevan un año trabajando "con el compromiso con el que iniciaron esta etapa: acabar con la hegemonía del Partido Popular en la provincia de Málaga".

El secretario general del PSOE ha asegurado que en las elecciones autonómicas está en juego la sanidad pública andaluza. “Todos los malagueños y malagueñas saben que Juanma Moreno y la sanidad pública son incompatibles. Ha decidido una hoja de ruta en la que la sanidad pública se deteriora para generar espacios de negocio para la sanidad privada, derivando miles de millones de euros”, ha explicado.

Aguilar tiene claro qué se juegan los andaluces este 17 de mayo: "La sanidad pública y los servicios públicos que garantizan la igualdad de acceso para todos los ciudadanos".

Según las primeras encuestas, los socialistas lograrían el 20,5% de los sufragios. “Insisto, Moreno Bonilla y unos servicios públicos de calidad en Andalucía son conceptos incompatibles. Eso es lo que tenemos que decidir el 17 de mayo”, ha concluido.