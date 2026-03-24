La Junta destina 5,5 millones a la reforma integral del IES Nuestra Señora de la Victoria

El IES Nuestra Señora de la Victoria, también conocido como IES Martiricos, está un paso más cerca de su reforma integral. Hace apenas un mes, las familias del AMPA del centro ilustraron el desgaste de las instalaciones del instituto que ya suma más de 180 años. La Junta destinará 5,5 millones de euros para su reacondicionamiento.

La reforma se enmarca en un programa para mejorar la eficiencia energética aprobado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en la que se prevén 17 actuaciones en toda Andalucía; una inversión de más de 32 millones de euros.

Este proyecto, que llevará a cabo la Agencia Pública Andaluza de Educación, tiene como objetivo renovar los edificios docentes para mejorar su eficiencia energética y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 30%, contribuyendo así a los objetivos de la Transición Verde dentro del Programa de Andalucía Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-2027.

Obras para la reforma integral

Las obras incluirán intervenciones dirigidas tanto a optimizar el comportamiento energético del edificio a través del tratamiento de envolventes (cubiertas, fachadas y carpinterías exteriores), como a la producción de energía renovable con la implantación de instalaciones de generación de energía solar. Además, se tratarán aspectos como el sistema de climatización, la actualización de la instalación eléctrica o la adecuación de los espacios exteriores y las condiciones de accesibilidad, entre otras.

El proyecto tiene también un enfoque integral, ya que incluirá mejoras en la eficiencia energética del edificio, que se verán reflejadas mediante la emisión de certificados energéticos antes y después de la intervención. Esta medida permitirá acreditar las mejoras alcanzadas en términos de eficiencia y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Durante su ejecución se seguirá el principio del 'Do No Significant Harm' (DNSH). Es decir, se deberá justificar el no causar un daño significativo al medioambiente.

La reforma se enmarca en un proceso de renovación que ya ha comenzado a ejecutarse en el centro. Hasta la fecha, se han invertido más de 157.000 euros en diversas actuaciones, entre las que destacan la eliminación de barreras arquitectónicas, consistente en la sustitución de un ascensor, y la renovación de la cubierta afectada por los daños ocasionados por la Dana en 2024. Ambos trabajos ya han sido completados.

Obras e inversiones en curso

Además, este centro ha recibido, en el marco del Plan Mejora tu Centro, distintas partidas económicas para continuar con la mejora de sus instalaciones, destacando los 33.568,32 euros asignados este año para mejorar el 'confort' climático y 45.266 euros entre este curso y el pasado para obras de menor envergadura.

Por otro lado, el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, ha anunciado el inicio de las obras para la instalación de una escalera de incendios, registrada en el Programa Extraordinario de Inversiones y Necesidades Sobrevenidas y de Escolarización para 2026. La obra cuenta con un presupuesto de 168.000 euros y actualmente se encuentra en fase de ejecución.