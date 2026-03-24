PARQUES
El parque natural de Málaga donde ver ciervos y buitres entre alcornoques: "Fue refugio de bandoleros y desahuciados durante siglos"
Desde este privilegiado lugar se pueden contemplar las mejores vistas de la Serranía de Ronda, el Peñón de Gibraltar y las montañas del norte de Marruecos
En pleno parque natural de los Alcornocales, compartido por las provincias de Málaga y Cádiz, se encuentra un enorme y hermoso bosque de alcornoques en los que se pueden encontrar ciervos, corzos y buitres, y que parte de un antiguo poblado que sirvió de refugio a bandoleros, además de partidarios republicanos durante la Guerra Civil.
Se trata de La Sauceda, un paraje que cuenta con un sendero lineal de 4,8 kilómetros que se puede realizar en unas tres horas y que, con su dificultad media, permite a sus visitantes disfrutar de un paisaje de contrastes.
Así, en su recorrido se encadenan valles encajonados, arroyos profundos y valles sombríos junto a enormes crestas que permiten ver las mejores vistas de las provincias de Málaga y Cádiz.
Senderismo por La Sauceda: bosques, animales y vistas panorámicas
Durante el trayecto por La Sauceda, los senderistas pueden adentrarse en sus bosques de alcornoques, quejigos y ojaranzos, uno de los arbustos más emblemáticos de las gargantas de este parque que aflora entre marzo y mayo, y que llena la zona de su característico color rosáceo que convierte la estampa en una de privilegiada belleza.
Por este sendero, es común encontrar aves rapaces como buitres leonados y animales, además de animales como ciervos y corzos.
Un camino que parte de la antigua aldea de La Sauceda hasta el Pico del Aljibe, situado a 1.091 metros de altitud y que permite disfrutar de una de las mejores panorámicas del Parque Natural Los Alcornocales.
Un recorrido histórico: restos de la Guerra Civil y el refugio de bandoleros
Durante su recorrido, los caminantes atravesarán valles estrechos, bosques y restos de antiguas construcciones, como un antiguo molino harinero y los restos de la antigua ermita de La Sauceda, que también funcionó como escuela.
Y si un aspecto distingue este paraje natural son las impresionantes vistas que se pueden contemplar en los días despejados y soleados desde el Pico del Aljibe, con unas panorámicas únicas de poblaciones gaditanas como Medina Sidonia o Arcos de la Frontera, la Sierra del Pinar gaditano, la Serranía de Ronda, la Sierra de las Nieves, el Peñón de Gibraltar y las montañas del norte de Marruecos.
La Sauceda: un lugar con gran importancia histórica y cultural
Pero este entorno no solo destaca por su belleza natural, sino por su importancia histórica, al situarse en la antigua aldea de La Sauceda, un lugar que tuvo una relevancia destacada durante la Guerra Civil española al servir de refugio para las personas que huían de la represión del ejército franquista.
Estos ciudadanos escogieron este paraje debido a lo escarpado del terreno y su dificultad de acceso, lo que frenaba el avance de las tropas franquistas.
Sin embargo, el ejército acabó llegando a La Sauceda, donde asesinó a hombres, mujeres y niños que se refugiaban en este lugar, y llevó a cabo bombardeos aéreos para acabar con su población.
La fosa común de La Sauceda y el legado histórico de la aldea
"En las cercanías de La Sauceda, en el Cortijo de El Marrufo, se ha hallado una de las fosas comunes más grandes de España, donde pueden estar enterrados cientos de españoles torturados y ejecutados por las tropas franquistas", recalcan sobre este lugar desde la Diputación de Málaga.
De igual modo, tal y como indica la Junta de Andalucía, debido a lo escondido de este lugar y la facilidad que había para controlar su acceso, este lugar "fue durante siglos refugio de bandoleros y desahuciados".
Entre las personas que se resguardaron en este lugar se encuentra el pintor y arquitecto español Pedro Machuca, vinculado al propio Miguel Ángel durante su estancia en Italia en 1517.
Machuca acabó siendo maestro de obras en el palacio de Carlos V de la Alhambra, además de dejar su impronta a través de sus pinturas en entornos como la Catedral de Toledo, el Monasterio de Uclés, en Cuenca, así como el Museo del Prado, donde aún se conservan sus obras.
Cómo acceder a La Sauceda: autorización necesaria y recomendaciones
Tal y como destaca la Junta, para adentrarse en este sendero de La Sauceda es necesario pedir una autorización administrativa, que se puede obtener de forma telemática desde la propia web del Gobierno andaluz.
Asimismo, es necesario tener en cuenta que, en determinados días, se desarrollan actuaciones cinegéticas como la caza selectiva, lo que puede hacer que el sendero permanezca cerrado. Por ello, se recomienda informarse previamente del estado del parque llamando a la oficina del paraje natural.
Para llegar a este bosque, es necesario llegar al núcleo recreativo La Sauceda, donde se encuentra un aparcamiento que permite dejar el coche para iniciar a pie el camino por uno de los bosques más impresionantes de Andalucía.
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