Los siete locales de Málaga elegidos por la Guía Repsol para conocer esta Semana Santa

A puertas de la Semana Santa, la Guía Repsol publica sus Soletes para no parar de disfrutar en Semana Santa. Una guía con más de 300 lugares repartidos por España, 47 de ellos en Andalucía y siete en la provincia de Málaga.

Siete locales entre restaurantes, cafeterías, bares y vinotecas, donde ya luce la pegatina amarilla de la Guía; y donde poder escapar en esta festividad para degustar un buen guiso, un buen café o un buen vino.

Los siete Soletes de la Guía en Málaga

Entre los nuevos Soletes figura Caléndula Tapas, en Torremolinos, un restaurante de cocina moderna con producto de la zona que ha logrado hacerse un nombre gracias a sus tapas de fusión, su cocina de autor y sus guiños a la gastronomía asiática. En su carta destacan propuestas como el tataki o el tartar de atún, dos de sus platos más reconocibles.

En Parauta, El Navasillo representa la esencia de los restaurantes de carretera de cocina tradicional serrana. Su propuesta gira en torno a las carnes a la brasa, los sabores de la zona y la caza mayor, con platos especialmente demandados como el cochinillo o el jabalí en salsa de castañas.

También en la Sierra de las Nieves, Enebro, en Tolox, ha sido distinguido por su apuesta por una cocina de proximidad con enfoque contemporáneo con elaboraciones que ponen el acento en el recetario local. Entre sus platos más solicitados sobresalen el guiso de caracoles, las croquetas de puchero y la sopa tolita.

En Málaga capital, uno de los nuevos Soletes es Obi, una cafetería de barrio en El Molinillo que ha convertido sus desayunos y brunch en una de sus grandes señas de identidad. Con café Illy, comida contemporánea y un singular vivero móvil de plantas, se ha ganado a su clientela con propuestas como las tostadas con aguacate y huevo poché, los pancakes, los bizcochos caseros y el café de especialidad.

La capital suma además el reconocimiento a Recoveco Echeverría, un restaurante de cocina creativa y de mercado que mezcla tradición y modernidad con una carta de tapas y platos con personalidad. Entre sus elaboraciones más destacadas figuran las croquetas cremosas, el rabo de toro deshuesado y los pescados frescos.

Otro de los nombres propios es Rogada Wine Bar, en La Trinidad, una vinoteca especializada en vinos naturales que ha preferido alejarse del saturado centro para abrirse camino en uno de los barrios con más personalidad de la ciudad.

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La lista se completa con Venta Los Patos, en Antequera, un bar-restaurante típico en la carretera de El Torcal muy vinculado a la cocina casera y tradicional antequerana. Su propuesta, ideal para comidas en familia, tiene entre sus imprescindibles las migas con huevo, la carrillada estofada, el conejo al ajillo y las costillas en adobo.