Toni Morillas carga contra Moreno: "Ha entrado en campaña electoral desahuciando a 62 familias"

La coordinadora provincial de Izquierda Unida Málaga, Toni Morillas, no ha pasado desapercibida en la rueda de declaraciones políticas desatada hace apenas unas horas cuando Moreno anunciaba desde San Telmo la noticia que los andaluces vaticinaban que no tardaría en llegar: habrá elecciones autonómicas el 17 de mayo.

Morillas ha asegurado esta mañana que al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "le han entrado las prisas convocando elecciones porque tiene miedo". La líder de IU cree que el adelanto electoral se debe a un "modelo que hace aguas por todos lados", porque, ha insistido, "está dejando a las familias trabajadoras absolutamente desamparadas". Además, ha asegurado que Por Andalucía "está preparada para iniciar el cambio que nuestra tierra necesita".

Fondos buitres y desahucios

"Moreno es consciente de que la situación de guerra provocada por Trump, y aplaudida por los dirigentes del Partido Popular, va a tener un impacto directo en la economía andaluza y en nuestra tierra, algo que va a afectar muy mucho a la percepción del Gobierno andaluz", ha señalado. Morillas ha aprovechado para cargar contra el Partido Popular en Andalucía con un titular: "Moreno ha entrado en campaña electoral desahuciando a 62 familias con 180 niños y niñas en Manilva".

Izquierda Unida ha criticado, a grandes rasgos, el modelo de Gobierno del PP: "El de proteger a los fondos buitres y a los que especulan con la vivienda, mientras que deja en la puñetera calle a las familias humildes". Según las primeras encuestas, Por Andalucía y Adelante Andalucía se moverían alrededor del 7% de los apoyos, manteniendo los 5 representantes y subiendo de 2 a 4 asientos, respectivamente.

Toni Morillas ha llamado a los andaluces a movilizarse el 17 de mayo "en defensa propia" porque tiene claro qué está en juego: "Si Andalucía continúa poniéndole la barra libre a especuladores y rentistas o si se pone en el centro cuidar a la gente trabajadora". La líder provincial de IU ha asegurado que la prioridad debe ser "garantizar el bienestar, el derecho a vidas dignas, felices y con derechos de la mayoría social".

La sanidad pública, en el centro del debate político

La coordinadora provincial de Izquierda Unida en Málaga ha apuntado que "por mucho dinero público que Moreno esté gastando en propaganda por tierra, mar y aire, todo el mundo sabe lo que han supuesto para los andaluces y para las andaluzas estos ocho años de gobierno del PP en Andalucía".

Morillas no ha querido dejas pasar la oportunidad de enumerar lo que, a su juicio, ha supuesto el mandato de Moreno Bonilla: "Ha supuesto el desmantelamiento de la sanidad pública, el que haya una atención primaria y unas urgencias absolutamente colapsadas, el incremento de las listas de espera, el recorte en los recursos de atención especializada en la educación pública, el incremento de las listas de espera en la atención a nuestros mayores y a las personas dependientes y una vulneración sistemática del derecho a la vivienda, que está provocando un incremento absolutamente desmesurado de los precios del alquiler, acompañado de la turistificación y de la expulsión de los vecinos y de las vecinas de las ciudades de nuestra provincia", ha señalado.

Por último, Toni Morillas ha ensalzado las virtudes de su partido político y ha recalcado que las suyas "están preparadas y tienen un proyecto político: Por Andalucía". "Tenemos al mejor candidato, Antonio Maíllo, y, sobre todo, tenemos la firmeza y la determinación de poner toda la carne en el asador", ha concluido.