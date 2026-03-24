De la Torre dice que sería "razonable" que PP repitiera resultados en la provincia

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado este martes la convocatoria de elecciones autonómicas y ha señalado que "sería razonable" que el PP repita resultados en la provincia. "Repetirlo, al menos, mejorarlo es difícil, pero repetirlo en la provincia sería razonable", ha señalado De la Torre tras ser cuestionado por periodistas.

En lo que se refiere al futuro de Vox en las autonómicas, el alcalde ha señalado que confía "mucho" en la sensatez de la gente, en el sentido común y en "esa búsqueda de un gobierno sólido, estable", que apostilla, "es importante para Andalucía".

Por otro lado, a Francisco de la Torre no le pilla por sorpresa la decisión de Juanma Moreno de convocar a las urnas el 17 de mayo, pues la fecha era, a su juicio, "esperable". "Sabemos que a partir de las fechas en que estamos, prácticamente la legislatura está cumplida y cualquier día era posible esa convocatoria", ha añadido.

El líder de los populares en Málaga capital ha corroborado las palabras de Moreno sobre la necesidad de afrontar el verano con un gobierno "estable, sólido y capaz de dar la mejor respuesta a los desafíos y las aspiraciones que los andaluces tienen por delante".

Cuestionado, en concreto, sobre cómo afectará al ámbito municipal y sobre si afectará a inauguraciones, De la Torre ha señalado que "el tema de inaugurar o no inaugurar no tiene mayor trascendencia. Lo importante es hacer cosas, la actividad va a seguir igual".

"Lo único que hay que tener es el respeto a las normas en cuanto a no presumir de que se hace tal o cual cosa, pero, inevitablemente, las cosas están ahí y cuando se termina algo hay que ponerlo en servicio", ha explicado, precisando que se hace "con un perfil más bajo", pero respetando las normas. "Nuestra obligación es trabajar, impulsar y si algo se está a punto de terminar no parar porque vaya a haber elecciones", ha concluido De la Torre.