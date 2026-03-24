La UMA pone en marcha el concurso para el monumento a La Desbandá

La Universidad de Málaga, a través del Vicerrectorado de Cultura, puso en marcha este lunes el concurso del diseño escultórico para un monumento en el Campus de Teatinos, en homenaje a las víctimas de La Desbandá, el asesinato de civiles en la Carretera de Málaga a Almería durante la Guerra Civil, informa en una nota de prensa.

Podrán participar el alumnado de grado, máster o doctorado de la Universidad de Málaga. La participación podrá ser individual o colectiva, y se admitirá un máximo de tres propuestas por participante.

El plazo de presentación finaliza el 8 de mayo de este año y se establece además un premio único de 350 euros, impuestos incluidos.

Como ya expresó en este periódico Antonio Somoza, vocal de la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga, el diseño deberá ser «coherente» con los monumentos que ya se han dedicado a La Desbandá en otras localidades de la provincia.

Acto conmemorativo del 89 aniversario de la Desbandá, el pasado febrero en el Peñón del Cuervo. / L.O.

A este respecto, la nota de prensa hace hincapié en que se tendrá en cuenta, como en estos otros municipios, un diseño en el que se utilice una piedra de «grandes dimensiones y una silueta en acero que represente a un grupo humano en camino».

El colectivo memorialista de Málaga aprovechó para agradecer al Vicerrectorado de Cultura, «que nos planteara la posibilidad de implicar al alumnado de la Universidad de Málaga en el diseño de la escultura», manifestó Antonio Somoza.

Una Desbandá más extensa

El vocal de la asociación ya explicó a La Opinión hace unos días que los sucesos de la Desbandá no se circunscriben solo a los malagueños que huyeron de la capital tras la toma de la ciudad por las tropas franquistas, el 8 de febrero del 37. De hecho, incluyen a los malagueños de varios pueblos de la provincia, así como de Sevilla, Cádiz y Córdoba que, tras el estallido de la Guerra Civil en julio del 36, fueron confluyendo en Málaga y escapando por la Carretera de Almería.

Imágenes de La Desbandá. / La Opinión

Así, explicó Antonio Somoza, se calcula que, de esta manera, unas 150.000 lograron llegar a Almería; algo que se volvió imposible tras la toma de Motril por las tropas de Franco el 10 de febrero del 37.

Micromecenazgo

Por otro lado, y como también informó este diario, la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica ha iniciado en la plataforma change.org una campaña de micromecenazgo para costear el monumento del Campus de Teatinos.

Otro momento de la inauguración del monumento a la Desbandá, en Álora, en 2024. / La Opinión

La campaña dio comienzo el 12 de marzo y la primera fase finalizará el próximo 22 de abril. Como informa a este diario Antonio Somoza, en los diez primeros días de la campaña casi se había alcanzado el 50 por ciento del coste de la construcción, a falta de 106 euros, gracias a «más de un centenar de cofinanciadores».

El presupuesto mínimo de la iniciativa es de 14.000 euros y el óptimo, 24.500. El lunes a las 15.30 horas, la campaña en change.org había recaudado 7.324 euros.