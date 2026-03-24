La Universidad de Málaga aporta cerca de 800 millones de euros a la economía provincial

La Universidad de Málaga (UMA) es un agente clave del tejido socioeconómico de la provincia. Así lo confirma el estudio ‘Impacto Económico-Social de la Universidad de Málaga en su entorno’, impulsado por Fundación Unicaja, que revela que la institución genera un impacto económico en la provincia cercano a los 800 millones de euros y unos 8.200 puestos de trabajo a tiempo completo.

“La Universidad de Málaga ha tenido un protagonismo esencial en la progresión, la transformación de la ciudad y de la provincia en este ya largo medio siglo transcurrido desde su creación sin que sea posible explicar su realidad actual sin su crucial aportación”, destacó José M. Domínguez, presidente de la Fundación Unicaja, durante la presentación de los resultados del estudio, que analiza el impacto socioeconómico de la UMA en su entorno a lo largo de sus 50 años de vida.

Las conclusiones de esta extensa investigación, elaborada por un equipo multidisciplinar de la Universidad de Málaga, han sido recogidas en un libro de más de 400 páginas editado por el Servicio de Publicaciones de la Fundación Unicaja.

El estudio nace con la vocación de responder a cómo devuelve la Universidad de Málaga a la sociedad los recursos y la confianza depositados en ella. “Creíamos que había una laguna de conocimiento y que era preciso proporcionar a la sociedad una aproximación cualitativa y cuantitativa de su significación”, señaló Domíguez. El presidente de Unicaja subrayó que “el análisis realizado confirma la percepción que podíamos tener de la importancia de la UMA como elemento clave del entramado socioeconómico provincial”.

El papel de UMA en la provincia

Por su parte, el rector de la UMA, Teodomiro López, ha trasladado su agradecimiento a los autores y ha insistido en la “contribución tan importante” que supone para la institución—especialmente en este momento en el que atraviesa una situación económica “muy delicada”— contar con un estudio de estas características.

El rector de la UMA, Teodomiro López, y el presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez, presentan los resultados del estudio titulado 'Impacto Económico-Social de la Universidad de Málaga'. / Álex Zea

Para el rector es “esencial” que la sociedad perciba la importancia que ha tenido la institución desde el punto de vista económico para la provincia, y, por tanto, la necesidad de seguir creciendo tanto en financiación como en número de estudiantes. “Poner encima de la mesa, con el rigor de los expertos que lo han llevado a cabo y con la seriedad de una institución como Fundación Unicaja, lo que ha sido la Universidad de Málaga para la ciudad y para la provincia”, afirmó.

Un problema de infrafinanciación

Asimismo, puso de relieve que el estudio demuestra la situación de infrafinanciación que sufre la institución, con una financiación por estudiante por debajo de la media de las universidades españolas y andaluzas. “No lo digo yo. Lo dice un estudio riguroso llevado a cabo por expertos de la Universidad y financiado por la Fundación Unicaja”, incidió.

El catedrático de Contabilidad Pública y director del estudio, Daniel Carrasco, fue el encargado de presentar los principales resultados del estudio que avalan que la Universidad de Málaga es un “agente económico importante” en su entorno. Su impacto ha aumentado en las últimas décadas, al pasar del 0,74% del PIB provincial en el año 2000 al 0,89% en 2022.

Carrasco señaló también que este estudio no solo constituye un “ejercicio de transparencia”, sino también una oportunidad de acercar la universidad a la sociedad, en línea con iniciativas como las Jornadas de Puertas Abiertas, que han coincidido con la presentación del estudio en el Rectorado.

Aportación económica

Una de las principales conclusiones de la investigación es que el impacto total de la UMA sobre la economía provincial se estima cercano a los 800 millones de euros y casi 8.200 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.

De la investigación también se desprende que el efecto de la institución académica sobre el valor añadido bruto supera los 316 millones de euros, con un importante efecto sobre el empleo en Educación, en I+D y la construcción. Además, señala que la UMA se ha consolidado como un importante empleador en el entorno provincial, superando los 221 millones de euros en 2024.

En cuanto al ámbito académico, el estudio sostiene que la UMA se ha consolidado como una universidad “atractiva” para los estudiantes nacionales e internacionales, con una matrícula de casi 40.000 estudiantes al final del siglo pasado.

Capital humano

Los resultados también ponen de relieve la contribución de la institución en la generación de capital humano en un contexto territorial caracterizado por indicadores poco favorables en términos de actividad, empleo y desempleo.

“Se constata que las tasas de ocupación son superiores de las personas que han finalizado sus estudios universitarios respecto del resto de la población, las tasas de paro son las menores”, aseguró el director del estudio. También se refleja en términos salariales. Según indicó Carrasdco, los salarios de las personas con un grado universitario son un 47% superior que las personas que solo acreditan Educación Primaria.

Situación financiera

Asimismo, el informe evidencia el "importante problema de infrafinanciación" de la UMA respecto al promedio autonómico y nacional. “La media por alumno equivalente a tiempo completo se sitúa en casi el 26 y 25% por debajo de la comunidad autónoma y a nivel nacional”, puso de ejemplo Carrasco.

Los resultados constatan también que la UMA ha incrementado su grado de dependencia financiera. La evolución de los pesos relativos de la financiación propia —tasas y precios públicos— ha pasado de casi un 30% en el año 2000, a menos del 13% en 2024.

En lo que respecta a la financiación a través de las transferencias corrientes sitúa a la UMA más de un 4% por debajo de la media autonómica y un 2% por debajo de la media nacional.

El estudio ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinar de la Universidad de Málaga Integrado por el propio Carrasco, junto a Víctor Heredia, Óscar Marcenaro, Carmen Molina, Carmen Ordóñez de Haro, José Antonio Ruiz y Daniel Sánchez Toledano.

Esta iniciativa se enmarca en el protocolo de colaboración suscrito entre la Fundación Unicaja y la Universidad de Málaga para el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de investigación y transferencia de conocimiento, así como para la ayuda al estudio, la extensión universitaria y la difusión de la cultura.