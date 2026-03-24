Medio Ambiente
Los vecinos de Alegría de la Huerta, en Málaga, siguen sufriendo los árboles ‘pica-pica’
Los vecinos de este barrio de Ciudad Jardín que recogieron firmas, vuelven a reclamar al Ayuntamiento la retirada de ocho árboles de la plaza de calle Quintanar de la Orden, por los picores que causan en un espacio que tiene un parque infantil
Su nombre científico es Lagunaria patersonia, pero para los vecinos de Alegría de la Huerta, que conviven con ellos desde hace unos 20 años, son los «árboles pica-pica», cuenta el expresidente vecinal y antiguo trabajador municipal Mariano López.
Este vecino está convencido de que la llegada de ocho de estos ejemplares al barrio, a la única plaza de esta barriada levantada en Ciudad Jardín entre 1973 y 1974, se debió a «una equivocación» del Ayuntamiento; pues considera que ningún responsable de Parques y Jardines plantaría a conciencia este tipo de árboles en una plaza que tiene un parque infantil.
«Nadie se sienta ahí, en verano, como te pongas debajo, te tienes que duchar porque el árbol hecha unas espinas como los chumbos, cuando está abierta la flor y te cae por todos lados», apunta.
Mariano López, que ya expuso el problema en este periódico en 2024, recibió entonces la contestación municipal de que no habían recibido la petición por escrito para estudiarla. Tras esa contestación, el dirigente vecinal presentó un escrito en el Distrito de Ciudad Jardín acompañado por decenas de firmas, «y ni han contestado».
Procesionarias
Otra queja que plantean los vecinos es la abundancia de procesionarias y la necesidad de que el área de Medio Ambiente actúe con rotundidad.
En el momento de la visita de La Opinión, había varias decenas aplastadas en la acera junto a unos pinos. «Este año ya ha muerto un perro y el año pasado, a un niño tuvieron que llevárselo porque se le infló un pie», alerta Miguel, vecino del barrio, que también señala que la plaza de los ‘árboles pica-pica’ se usa de botellón. En su opinión, «el barrio está abandonado».
De opinión parecida es Juan Rendón, también vecino de Alegría de la Huerta, que señala la «dejadez muy grande por parte de Parques y Jardines», mientras muestra a este diario procesionarias por el suelo: «el problema es que los niños chicos las cojan y se mueran; tienen que darles dos tratamientos y no les dan ninguno», destaca.
Los vecinos también aprovecharon para pedir más limpieza para el barrio. «La limpieza falta, es algo que se ve», apunta Mariano López.
Respuesta del Ayuntamiento
Durante una semana, este diario intentó, sin resultado, conseguir una respuesta del Ayuntamiento a la reclamación vecinal, firmas incluidas, de la retirada de los ocho ejemplares de Lagunaria patersonia, para ser sustituidos por árboles menos perjudiciales.
Fuentes municipales sí respondieron al problema de las procesionarias e indicaron que «en octubre-noviembre se hace una intervención preventiva de todas las zonas verdes públicas y se hacen revisiones periódicas para volver a actuar donde sea necesario».
También lo hizo la concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, que indicó que mandará a un responsable para comprobar las quejas. En todo caso precisó que, en un barrio con tantos árboles como Alegría de la Huerta, las aceras se limpian, pero las hojas de los árboles siguen cayendo tras la limpieza municipal.
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