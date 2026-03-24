Para Vox, "el fin del abandono de Málaga" ya tiene fecha: el 17 de mayo

El presidente de Vox Málaga y parlamentario andaluz, Antonio Sevilla, ya se ha pronunciado de cara a los comicios del 17 de mayo y lo ha hecho lanzando un mensaje dirigido a los malagueños: "Andalucía no es ajena a esa ola de cambio que recorre toda España". Sevilla ha asegurado que ese día será "la oportunidad para poner fin al abandono de la provincia".

El presidente del partido provincial cree que existe una sed de "transformación" que está llegando a todas las instituciones. Así se ha reiterado en una nota en la que ha afirmado que tanto en Málaga como en el conjunto de Andalucía "existe un cansancio creciente frente a décadas de alternancia entre PSOE y PP".

Las primeras encuestas arrojan resultados favorables para la extrema derecha, que mejoraría los resultados de las elecciones de 2022. Vox pisaría los talones a los socialistas y conseguiría el 17,3% de las papeletas, a poco más de tres puntos de la candidatura que encabezará la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, candidata del PSOE.

Según Sevilla, el bipartidismo PSOE-PP "no gestiona mirando a los andaluces" y ha aprovechado para cargar contra ambas formaciones: "Los ciudadanos están cansados de esa mafia del PSOE y de esa estafa del PP cuando llegan a las administraciones y vemos que nada funciona". El parlamentario ha criticado que los populares "presumen mucho de gestión", pero ha insistido en que "la realidad diaria desmiente ese discurso".

Aún se desconocen las listas de Vox de cara a los comicios del 17 de mayo. Por lo pronto, el partido asegura que su hoja de ruta va "tranquila" y prevén que para la semana que viene ya se pueda empezar a hablar de un candidato a las elecciones.

Sanidad pública, agricultores y ganaderos

Como ejemplo, Sevilla ha puesto el foco en la situación de la sanidad pública andaluza y ha lamentado que los ciudadanos "tengan que soportar listas de espera interminables", algo que, a su juicio, demuestra "la incapacidad de gestión del actual Gobierno andaluz" del PP.

El presidente de Vox Málaga también ha criticado la situación que atraviesan sectores "esenciales" para la provincia de Málaga, como la agricultura y la ganadería. En particular, ha advertido de cómo el "fanatismo climático impuesto y pactado por el PSOE y el PP en Europa" impide trabajar a los ganaderos y agricultores de la Axarquía y del Valle del Guadalhorce.

Vivienda en Málaga

Además, ha alertado sobre "las dificultades que sufren los jóvenes malagueños para construir un proyecto de vida en su propia tierra". Sevilla ha afeado al Gobierno andaluz que los jóvenes "no encuentren un trabajo bueno que les dé la posibilidad de formar una familia, de tener un futuro y de comprarse una vivienda digna en Málaga".

En materia social, ha reclamado que las ayudas públicas se destinen prioritariamente "a quienes más las necesitan dentro de España". "Vemos cómo esas ayudas sociales, que tanto necesitan los españoles, no llegan, y se prioriza dárselas a otros en vez de a los malagueños y a los andaluces", ha afirmado.

Sevilla también ha puesto el foco en el "abandono" que, a su parecer, sufre la provincia de Málaga, "a pesar de ser una de las principales locomotoras económicas de Andalucía y de España", y ha responsabilizado directamente al PSOE y al PP de la situación de las infraestructuras y servicios en la provincia, criticando al PSOE, que insiste, "es incapaz de mantener los trenes" y a al PP, que prosigue, "es incapaz de mantener esas carreteras autonómicas". Su repertorio ha concluido con el trending topic en Málaga de cara a la Semana Santa: "Málaga afronta el inicio de la temporada turística de la peor forma posible pese a su enorme peso económico y estratégico".

El líder de Vox en la provincia ha animado a los ciudadanos a "aprovechar" la cita electoral del próximo 17 de mayo "para propiciar un cambio político en Andalucía", defendiendo que "existe una alternativa real al bipartidismo tradicional". "Una alternativa que está dispuesta a gobernar, un cambio de aire que sabe gestionar y que lo está demostrando", ha afirmado. Sevilla ha concluido su discurso reivindicando que "no hay otra opción para poner fin a un modelo que lo único que hace es traer ruina".