Jesús Riesco, director de la Aemet en Málaga: "Hay baja probabilidad de lluvia esta Semana Santa"

¿Qué tiempo hará en Málaga en la Semana Santa de Málaga? Pues la pregunta del millón ya tiene respuesta. Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el clima será más seco de lo habitual en Andalucía lo que se traduce en una menor probabilidad de lluvias.

Tal y como informa Jesús Riesco, director de la Aemet en Málaga, "lo más probable es que domine la estabilidad". Las primeras predicciones anuncian que durante los primeros días de la Semana Santa (de Viernes de Dolores hasta el Domingo de Ramos) dominará el buen tiempo, "habrá alguna que otra nube, pero ausencia de lluvias": "El sábado llegan los restos de la borrasca Therese que ha afectado a Canarias, pero no tendrá efectos en Andalucía más allá que haya nubosidad. Hay baja probabilidad de lluvias", explica Riesco.

La lluvia obligó el año pasado al Cautivo a hacer el recorrido corto durante su traslado. / Álex Zea

En cuanto a los siguientes días, todo dependerá de cómo se comporte una DANA ubicada al este del país: "El Domingo de Ramos será un día clave porque se va a formar una DANA en el que se situará en las costas de Levante. Y de ella dependerá si llueve o no la provincia. Es decir, si la DANA se aleja de Andalucía no habrá riesgo de lluvias. Aunque lo más probable es que predomine la estabilidad", recalca.

Predicciones que subraya Juan de Dios del Pino, delegado territorial de la Aemet, que ya explicó que durante esta semana un anticiclón en el Atlántico "va a bloquear" la entrada de precipitaciones. Pero, "no se descarta que en algunos días pueda aparecer alguna lluvia aislada".

"Aún así, las previsiones se tienen que ir viendo y afinando cada día", recalca Riesco.

En cuanto a temperaturas, en Málaga se esperan que las máximas ronden los valores típicos de la época, entre 20 - 21 grados. En cuanto a las mínimas, se situarán en los 12 grados.

¿Qué dice la serie histórica de la Aemet?

La Agencia hizo pública su serie histórica de precipitaciones del 29 de marzo al 5 de abril, de los últimos 74 años.

Según la serie histórica de la Aemet en el Aeropuerto de Málaga, que recoge datos entre 1951 y 2025, en más de la mitad de los años analizados apenas llovió entre el 29 de marzo y el 5 de abril: en el 35% no llovió ningún día y en el 19% solo llovió una jornada.

El año pasado, la lluvia chafó el Martes Santo que sorprendió incluso con granizo y provocó la vuelta de la Nueva Esperanza, Rocío y Las Penas y suspendió la salida del Rescate y Estrella.

Las precipitaciones también obligaron a cambiar la ruta del Cautivo, en su traslado el Sábado de Pasión. La lluvia volvió a hacer acto de presencia y puso la guinda final a la semana, suspendiendo la salida del Resucitado el Domingo de Resurrección.

El tiempo el Viernes de Dolores, Sábado y Domingo de Ramos

Para esta semana no se esperan precipitaciones, de hecho predominará el sol no solo en Andalucía sino en todo el país.

Respecto a las temperaturas se mantendrán máximas primaverales. El viernes de Dolores las máximas rondarán los 18 grados, con mínimas de 11. El sábado, día de traslados y misa del Alba, predominará el sol al igual que el Domingo de Ramos donde el sol y el buen tiempo serán los protagonistas