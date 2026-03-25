El AVE, la sanidad y la vivienda calientan el pleno de Málaga

El pleno del Ayuntamiento de Málaga de este jueves llegará marcado por tres frentes de alto voltaje político y social: la crisis del AVE entre Málaga y Madrid, el debate sobre la sanidad pública andaluza y la situación de las familias del edificio de Avenida de Europa, 15, que denuncia Con Málaga.

Una de las cuestiones centrales volverá a ser la conexión ferroviaria con la capital de España. El PP defenderá una moción urgente en la que reclama acelerar al máximo los trabajos para restablecer la alta velocidad y exige al Ministerio de Transportes una información clara, continua y directa con los ayuntamientos afectados, especialmente con el de Málaga. El alcalde, Francisco de la Torre, insiste en que el objetivo es que el horizonte de final de abril se cumpla y pide, mientras tanto, medidas para reducir el impacto de la crisis, como mejores enlaces en Antequera, refuerzo de autobuses, más plazas aéreas y la posibilidad de que los perjudicados puedan acogerse a ayudas ya previstas para afectados por las borrascas.

Sobre este mismo asunto, Vox llevará otra iniciativa, pero con un tono más duro. Su propuesta reclama compensaciones económicas inmediatas para empresas, autónomos y sectores afectados por el corte ferroviario, además de ventajas fiscales, un sistema ágil para acreditar pérdidas y la dimisión del ministro de Transportes y del presidente de Adif. De la Torre ha tomado distancia de ese planteamiento y ha subrayado que, más que exigir ceses, lo importante es que se gestione bien y con eficacia.

El debate plenario también pasará por la sanidad. El PSOE presentará una moción urgente en la que acusa a la Junta de Andalucía de deteriorar de forma progresiva la sanidad pública y de desviar recursos hacia la privada. Los socialistas pedirán que el Ayuntamiento reafirme su defensa de un sistema sanitario público, universal y gratuito, además de rechazar cualquier proceso de privatización o externalización. El alcalde, por su parte, ha rechazado de plano ese diagnóstico y sostiene que no existe tal desmantelamiento, sino un refuerzo del sistema.

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La tercera gran cuestión será la vivienda. Con Málaga pondrá el foco en las familias vulnerables de avenida de Europa, 15, a las que considera en riesgo de exclusión residencial por acoso inmobiliario y posibles desahucios. La coalición reclama respaldo institucional a los vecinos.