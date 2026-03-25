Cerería Zalo, la tienda más antigua del Centro de Málaga con 300 años de historia: nació como fábrica de velas y hoy es un emblema de la Semana Santa

Existe un rincón en Málaga en el que huele a incienso y Semana Santa durante todo el año, y que alcanza tal importancia en Cuaresma que se convierte en el epicentro de los fieles y devotos, que no dejan de cruzar sus puertas para adquirir uno de los miles de artículos religiosos y cofrades que llenan sus estanterías y escaparates. Se trata de la Cerería Zalo, un negocio familiar con más de 300 años de historia que, con sus cirios, capirotes, imágenes y Rosarios, alberga en su local siglos de pasión y fervor.

Situada en el número 10 de la calla Santa María, esta cerería que se ha convertido en el negocio más antiguo del Centro de Málaga fue refundada por Miguel Ignacio Gonzalo Ojeda en los años 80 y, desde ese momento, ha centrado su actividad en todo tipo de artículos religiosos y especializados en Semana Santa.

El origen de la cerería más antigua de Málaga se remonta a 1724

Sin embargo, los orígenes de esta cerería se remontan a siglos atrás, hasta 1724, cuando era la fábrica de velas La Custodia, una empresa que se situaba en la calle Mártires y que incluso fue proveedora oficial de la Casa Real Española.

Cerería Zalo / Gregorio Marrero

En esta fábrica, sus propietarios no solo realizaban velas, sino que también creaban pompas fúnebres, lo que permitía que sus clientes pudieran hacer en el mismo pedido tanto el propio ataúd como los cirios.

La historia de La Custodia y la fabricación de ataúdes

"Incluso se cuenta que algunos empleados del establecimiento dormían la siesta en los cómodos ataúdes que luego compraba los ricos burgueses malagueños para su descanso eterno", señala sobre esta cerería considerada la fábrica de cera más antigua de España el escritor Fernando Alonso González en el libro 'Comercio histórico malagueños'.

Cerería Zalo / Gregorio Marrero

Tal y como relata el autor, a principios del siglo XX, esta fábrica tenía tal importancia que exportaba sus cirios a Francia, Marruecos e Israel, donde acabó iluminando la sinagoga principal de Jerusalén.

De proveedora de la Casa Real a tienda histórica del centro de Málaga

Además, se dice que el entarimado de esa fábrica original se había creado con las maderas de la caja en la que llegó a Málaga el primer coche que se vendió en el territorio, a principios del siglo XX.

Algunos de los artículos religiosos que se venden en Zalo. / Álex Zea

Otro de los hitos que vivió esta tienda en sus inicios se produjo en 1862, cuando la reina Isabel II aprovechó su visita a Málaga para acudir al local a adquirir distintos cirios. "Y a la hora de pagar, regateó y discutió los precios como si fuera una ciudadana más", asegura Fernando Alonso González.

Cerería Zalo reabrió en calle Santa María en 1989

Finalmente, la fábrica de la calle los Mártires se vio obliga a cerrar en 1968 debido a las restricciones para fabricar cirios en el Centro. Sin embargo, el negocio se volvió a reabrir en la calle Santa María número 10 en 1989 de la mano de Miguel Ignacio Gonzalo, que decidió ponerle el nombre de Cerería Zalo en conmemoración de su propio apellido, 'Gon-Zalo'.

Desde entonces, este negocio que aún se mantiene en manos de la familia se ha convertido en todo un referente en la fabricación y venta de velas, cirios y toda clase de productos religiosos y cofrades, así como una parada imprescindible para todos los malagueños y visitantes durante la Semana Santa.

Qué se puede comprar en la Cerería Zalo durante la Cuaresma y la Semana Santa

En sus estantes se pueden encontrar desde capirotes de rejilla y guantes para nazarenos, hasta inciensos, carbones, incensarios e imágenes de Cristos y vírgenes.

Entre su amplia oferta destacan también sus Rosarios, medallas, llaveros, bastones, campanas para nazarenos, penitentes de las cofradías malagueñas e incluso belenes, lo que hace de este lugar el más antiguo del Centro de Málaga y uno de los que mayor encanto e historia encierra entre sus paredes.