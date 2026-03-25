Dani García, chef malagueño: "El mejor arroz con leche del mundo se hace con arroz, leche y nata, y es fundamental añadir una vaina de vainilla"

El mejor arroz con leche del mundo. Así ha calificado el chef marbellí con dos estrellas Michelin Dani García el plato que se puede conseguir al seguir su receta para crear este dulce para el que únicamente es necesario arroz, leche, nata, azúcar, mantequilla y vainilla. "Es alucinante", ha asegurado el cocinero sobre el sabor de este arroz con leche.

Una receta que ha querido mostrar a sus seguidores y que permite elaborar ocho raciones con un litro de leche, 250 gramos de nata 35% de materia grasa, una vaina de vainilla, 45 gramos de arroz redondo, 120 gramos de azúcar blanco y 40 gramos de mantequilla francesa.

Ingredientes para hacer ocho raciones de arroz con leche casero

"Os voy a enseñar cómo, con esta cantidad de arroz, voy a hacer el mejor arroz con leche del mundo para ocho personas", ha señalado el experto. Para ello, es necesario verter en un cazo caliente la leche y la nata para integrar la mezcla.

A esto se añadirá la vainilla, que para sacar su jugo será necesario abrirla por la mitad y extraer su interior para echarlo en el cazo.

Así se cocina el arroz con leche de Dani García paso a paso

Una vez que los tres ingredientes estén integrados, es el momento de colocar el arroz en una sartén e ir vertiendo, poco a poco, la mezcla de leche, nata y vainilla para que el arroz lo vaya absorbiendo mientras se remueve constantemente.

Así, se va incorporando cada pocos minutos pequeños cazos de la mezcla hasta que el arroz la acabe absorbiendo completamente, lo que llevará en torno a 45 minutos de cocción a fuego lento.

Dani García prohíbe la canela y las cáscaras de limón y naranja

A pesar de que muchas recetas tradicionales de arroz con leche incorporan canela y cáscaras de limón y naranja, el chef ha asegurado que "está prohibido".

"Yo no soy muy pro canela, comprendo a la gente que quiera echarle, pero si hay vainilla, no le echéis canela en polvo, porque la canela y la vainilla no conviven en el mismo plato", ha recalcado el cocinero.

El truco final para lograr un arroz con leche cremoso y caramelizado

Además, ha asegurado: "Lo que sí os prohíbo rotundamente son las cáscaras de limón y de naranja. Mucha gente la pela mal, le mete lo blanco y acaba amargando. No, vainilla o canela vale, hasta aquí lo aceptamos todo, pero cáscaras no".

Una vez que toda la mezcla se haya vertido y el arroz con leche tenga una textura más espesa, es el momento de echar el resto de ingredientes: "Primero hay que apagar el fuego y, una vez apagado, añadiremos el azúcar y la mantequilla".

El toque de azúcar caramelizado que completa la receta

"Una vez cremado y azucarado, nos vamos a la nevera", ha señalado el cocinero sobre el siguiente paso de esta receta. Una vez que el postre se haya enfriado y haya cogido más cuerpo, será el momento de añadir azúcar sobre la mezcla y calentarlo, para lo que se puede usar un soplete o una pala eléctrica, hasta conseguir que se caramelice.

"Os aseguro que es el mejor arroz con leche del mundo. Está buenísimo", ha señalado sobre este plato Dani García, que ha afirmado que este postre es "brutal" y "absolutamente increíble".