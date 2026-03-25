Detenido un joven en Málaga por presuntos malos tratos hacia su pareja

Un joven de 21 años ha sido detenido en Málaga como presunto autor de un delito de violencia de género hacia su pareja.

Los hechos tuvieron lugar el sábado 14 de marzo sobre las 02.40 horas de la madrugada en el portal de un bloque del distrito Bailén-Miraflores.

Según relató la víctima, su pareja comenzó a agredirla en el portal del bloque, arrebatándole las llaves y lanzándolas contra el suelo. Tras esto, la agarró por el cuello, llegando a fracturarle el collar que llevaba puesto, y le propinó varios empujones contra los buzones. Finalmente, la víctima logró zafarse y subir por las escaleras, pudiendo resguardarse junto a una vecina.

El individuo fue detenido y trasladado a dependencias policiales, para, posteriormente ser puesto a disposición judicial.

Atención a víctimas de violencia de género

Desde la Policía Local de Málaga, se recuerda que, tanto si se es víctima de cualquier forma de violencia de género como si se tiene conocimiento de que una mujer pueda ser víctima, se puede llamar al teléfono gratuito 016. Es confidencial, anónimo y no deja rastro en la factura.

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Por otra parte, el Ayuntamiento también cuenta con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), en el que un equipo formado por abogadas especializadas en violencia de género asiste personal y telefónicamente (010 y 679 661 800) a cualquier mujer que lo necesite las 24 horas del día durante todos los días del año