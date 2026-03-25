La Fiscalía admite a trámite la denuncia de la Asociación de Gatos de Málaga por las obras del Hospital Civil

La Fiscalía Provincial de Málaga ha admitido a trámite y trasladado al juzgado la denuncia de la Asociación Gatos de Málaga por un posible delito de maltrato animal, relacionado con las obras que se están ejecutando en el entorno del Hospital Civil, con motivo de la construcción del nuevo Hospital Virgen de la Esperanza.

La asociación, junto a la Asociación Andaluza Contra la Intolerancia Animal, alertó de que en la zona afectada por las actuaciones existe una colonia felina —reconocida y protegida conforme a la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales— que se encuentra en “grave peligro” por los trabajos de construcción, por lo que decidieron interponer una denuncia.

“Las obras comenzaron y empezamos a observar que los gatos estaban en grave peligro porque estaban en los escombros y yendo por delante de las máquinas”, detalla el abogado Adrián Peña Botello, que ha interpuesto la denuncia en representación de la Asociación Gatos de Málaga.

Protocolos de protección

En ella, se recoge que las obras se habrían iniciado sin la activación previa de los protocolos obligatorios de protección y gestión de colonias felinas. En concreto, se denuncia que se ha procedido a la tala de árboles y al inicio de trabajos de construcción con presencia de gatos en libertad en el área, lo que podría haber generado situaciones de riesgo directo para los animales.

Imágenes de felinos en la zona de las obras y alrededores / L.O.

“La normativa vigente establece la obligación de implementar medidas específicas antes de cualquier intervención en espacios donde existan colonias felinas, incluyendo su identificación, control, posible reubicación y supervisión por parte de entidades autorizadas”, explica Peña.

Daño a los felinos

El abogado señala que, como han advertido diversas fuentes, estas actuaciones no solo podría provocar lesiones a los ejemplares adultos, sino que también puede causar la dispersión descontrolada de la colonia, con el consiguiente riesgo de pérdida, abandono de crías y deterioro de su estado sanitario.

En la denuncia se incluye el informe del veterinario Agustín González que constata que la actuación “supone un riesgo para los gatos potencial e irreversible, con riesgo de muerte de individuos”.

La colonia, por el momento, según afirma Peña, permanece en el lugar, pero "visiblemente diezmada", con desaparición de la mayoría de sus integrantes. “La mayoría de los miembros de los gatos no se sabe dónde están”, incide.

Imágenes de felinos en la zona de las obras y alrededores / L.O.

Posible delito de maltrato animal

La Fiscalía Provincial ha admitido a trámite la denuncia tras reconocer que puede haber un posible delito de maltrato animal y la ha trasladado a los Servicios Generales del Tribunal de Instancia de Málaga para que abra una investigación.

Como destaca Peña, la Instrucción deberá determinar ahora si los hechos constituyen infracción penal, así como las posibles responsabilidades derivadas de la actuación. Los denunciantes solicitan la suspensión cautelar de las obras.

“Se espera que en los próximos días se produzcan avances en la investigación y, en su caso, la adopción de medidas cautelares para garantizar la protección de los animales afectados”, concluye el letrado.