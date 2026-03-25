La gala 'Imbatibles' vuelve a Málaga para celebrar la vida ante la adversidad

La iniciativa impulsada por el periodista Fernando Díaz de la Guardia vuelve a Málaga para celebrar la vida ante la adversidad. La gala se celebrará el próximo 16 de abril a las siete de la tarde en el auditorio Edgar Neville y las entradas pueden adquirirse a través de El Corte Inglés por un precio de 5 euros. Este coste será destinado a la asociaciación Alhelí, una organización sin ánimo de lucro que pretende ayudar y acompañar a la persona doliente en su tránsito de duelo.

'Imbatibles' nace de la necesidad de compartir experiencias de superación y aprendizaje mutuo. Cuando el periodista y comunicador Fernando Díaz de la Guardia sufrió una parálisis facial en pleno apogeo de su carrera en televisión, realizó su tratamiento en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada y el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y, allí, conoció a personas que vivían en una constante lucha contra los problemas que la vida les había presentado. La forma de afrontar estos problemas cambió por completo la visión del periodista granadino y sintió el deber de contarlo para ayudar.

Invitados y sorpresas

Lo que hace distinta a esta gala es sin duda sus invitados. Ellos tienen una historia de superación que les honra y cambia el punto de vista de todo el que la escucha. En la gala participará Sarah Almagro Vallejo, una marbellí que a los 18 años sufrió la amputación de sus brazos y piernas tras una sepsis. Hoy es campeona de España, de Europa y del mundo en surf adaptado.

También contará con la intervención de Cisco García, que quedó parapléjico después de sufrir un accidente de snowboard. En la actualidad es un reconocido tenista adaptado. Abogado y conferenciante, ha sido elegido por Forbes como uno de los mejores creadores de contenido.

Además, colaboran Luis Canut y Patricia Pérez, esposa y actriz del cineasta español. Luis Canut perdió la visión por una meningitis que sufrió hace tres años. Su testimonio de fuerza remite a la perseverancia para afrontar los obstáculos. En este proceso ha sido fundamental su pareja, la popular actriz y presentadora Patricia Pérez, que representa en Imbatibles el importante valor del acompañante de la persona enferma.

La guinda al pastel la pondrá José Peña, el onubense es es el único boxeador totalmente ciego del mundo. Su testimonio y sus exhibiciones pugilísticas expresan la capacidad humana para enfrentarse a los golpes de la vida.

La superación de Fernando D. de la Guardia

La Opinión de Málaga ha podido hablar con de la Guardia en una entrevista en la que ha expresado sus ganas de volver a realizar este evento en Málaga. Cuenta que "Málaga representa la ciudad donde mis hijos se han criado y en la que yo he tenido la gran suerte de dirigir y presentar durante tres etapas diferentes Vaya Mañana! de Canal Sur.

Fernando insite que es una experiencia única, ya que muchos asistentes le han dicho que les ha cambiado incluso la perspectiva de su vida. "El objetivo general de Imbatibles es que afrontemos la vida con esperanza", afirma de la Guardia.

"No creo que haya nadie invicto en la vida, todos perdemos alguna vez, pero podemos sentirnos imbatibles o intentarlo. Eso es lo que intento cada mañana, intentarlo y retroalimentarme de las personas para seguir intentándolo", concluye Fernando.

Próximas citas

Después de parar en Málaga, 'Imbatibles' ofrecerá un encuentro muy especial el 21 de mayo en Adamuz, la localidad cordobesa que fue afectada por la tragedia ferroviaria del pasado 18 de enero, y que tuvo como consecuencia el fallecimiento de 36 personas. El pueblo ayudó de manera colectiva a socorrer y atender a los damnificados y serán los propios vecinos los protagonistas de este encuentro. Tras su paso por Sevilla, 'Imbatibles' se estrenará en el Círculo de la Amistad de Córdoba el 18 de junio. El 18 de septiembre llegará su tercera edición al auditorio Caja Rural de Granada. En octubre volverá a la provincia de Huelva y el 12 de noviembre debutará en el teatro Infanta Leonor de Jaén.

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Esta gala es organizada por la productora Lapa Creativa y cuenta con el apoyo de Diputación Provincial de Málaga, Fundación Caja Rural del Sur y Honest Transfers.