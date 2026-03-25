El Grupo Moraval abrirá en septiembre su residencia de 360 plazas orientada a estudiantes junto a las Málaga Towers

El Grupo Moraval, promotora especializada en el desarrollo de alojamientos para estudiantes a nivel nacional, prevé inaugurar el próximo mes de septiembre el activo residencial que viene desarrollando desde hace dos años en el número 47 de la avenida de Molière de Málaga capital, en la zona de Torre del Río. El complejo, ubicado justo a la espalda de las Málaga Towers, contará con diez plantas (planta baja más nueve) y un total de 360 estudios individuales de alquiler. Estará gestionado por Nodis, la marca operadora del grupo centrada en este tipo de activos.

El proyecto se sitúa próximo a centros universitarios como el campus de la Universidad UAX Mare Nostrum y está orientado especialmente al mercado de residencias de estudiantes, un segmento que Moraval considera «en crecimiento», impulsado por factores como la movilidad académica y la «falta de oferta especializada» en ciudades universitarias. En la web de Nodis ya se recogen ofertas de precios de habitación para el complejo de Málaga desde 660 euros al mes la habitación (IVA incluido).

No obstante, el activo combinará un uso mixto para alquiler de media y corta estancia, estando también abierto a acoger perfiles de nómadas digitales e integrantes de startups que requieren de un alojamiento temporal en Málaga, según explican a este periódico fuentes de la compañía.

Estado actual de la obra del edificio que Miraval construye en la zoan de Torre del Rio, junto a las Málaga Towers. / La Opinión

Moraval compró en 2024 el suelo en el que se levanta este activo, que fue subastado por el Ayuntamiento de Málaga por un importe final que alcanzó los 13,1 millones de euros. La promotora se hizo así con las parcelas 1.2.B y 1.2.D. del SUP-LO.1, que comprenden un suelo terciario/hotelero y otra de zona verde de uso privativo.

Zonas comunes

El inmueble integra espacios diseñados para favorecer tanto el estudio como la convivencia. En este sentido, el complejo incorpora estudios individuales completamente equipados con baño privado, camas extragrandes, Smart TV, cocina pequeña y conexión Wi-Fi de alta velocidad.

Asimismo, el edificio ofrecerá una amplia gama de zonas comunes que incluyen piscina, gimnasio, salas de coworking, jardín, cine, salones privados y aparcamiento, configurando un entorno que, según la compañía, «fomenta la interacción, el bienestar y la creación de comunidad».

«El proyecto refleja el conocimiento y la experiencia acumulada por Nodis en la gestión de activos orientados al mercado de residencias de estudiantes, trasladando a Málaga un modelo que prioriza la sostenibilidad, la digitalización y la calidad de los espacios. La creación de entornos que favorezcan la convivencia y el desarrollo personal de los residentes es uno de los pilares fundamentales de su propuesta operativa», comenta el Grupo Moraval.

Imagen proyectada de una de las zonas de comedor de la residencia que MIraval construye en Málaga en la zona de Torre del Río, junto a las Málaga Towers. / La Opinión

Domótica y ubicación estratégica de activos

La propuesta incorpora además soluciones tecnológicas de última generación, con sistemas avanzados de domótica orientados a optimizar la gestión de los espacios y mejorar la experiencia de los usuarios. «Este enfoque sitúa al activo a la vanguardia del mercado, integrando innovación, eficiencia y comodidad en el día a día», afirma la empresa.

El Grupo Moraval detalla como factores clave en sus proyectos tanto la ubicación estratégica como la conexión con los principales campus universitarios y la incorporación de estándares avanzados de diseño, sostenibilidad y tecnología. En un contexto de «creciente demanda y escasez de oferta profesionalizada», la compañía continúa apostando por activos «que respondan a las nuevas necesidades del mercado».

Alojamientos para estudiantes y turísticos flexibles

Moraval viene desarrollando residencias de estudiantes en España y, en los últimos años, también alojamientos flexibles y viviendas. En 2025, su cartera de espacios para estudiantes y alojamientos turísticos flexibles superó las 7.500 camas desarrolladas. Los inmuebles se sitúan en Madrid, Barcelona, Girona, Sevilla, Málaga, Granada, Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Salamanca y Zaragoza. Junto a inversores institucionales y fondos de banca privada, el grupo ha sido uno de los pioneros en la introducción de estos nuevos modelos de alojamientos en España.

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La promotora resalta que sus promociones introducen novedades en aspectos como la sostenibilidad y la digitalización, logrando la certificación LEED Platinum en construcción para la categoría de alojamiento de estudiantes.