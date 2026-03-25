El incendio de la librería Proteo llega a los juzgados cinco años después

Jesús Otaola, gerente de la librería Proteo, fundada en 1969 y a la que está ligado desde la adolescencia, ha cambiado esta semana el número 3 de la calle Puerta de Buenaventura, la sede de la librería, por la sede de la Ciudad de la Justicia.

Como adelantó La Opinión, el juicio por el incendio que, el 6 de mayo de 2021, provocó daños cruciales a la librería más antigua de Málaga se celebra en esta semana de marzo, en concreto, en la Sección Civil de Tribunal de Instancia de Málaga, plaza 9. «El lunes tuvo lugar la primera sesión, y como hay muchas declaraciones, este miércoles será la segunda», informa Jesús Otaola a este periódico.

El gerente confiesa que tiene «mucha ilusión» en que la Justicia le dé la razón y, de esta manera, poder recuperar, gracias a la indemnización, «parte de los libros que se perdieron del fondo», además de pagar «algunas deudas que quedaron pendientes tras el incendio».

A este respecto, también confió en que su equipo jurídico y también el técnico puedan demostrar que el origen del incendio fue una subida de la tensión eléctrica, un supuesto que la compañía Endesa niega, algo que también tratará de probar en el juicio.

Jesús Otaola, en la fachada de la librería Proteo, en Puerta de Buenaventura,3, en plena rehabilitación. / Álex Zea

A este respecto, en enero de 2022, Jesús Otaola explicaba a este diario, en plenas obras de rehabilitación, que «de la luminaria no se ha salvado ni una sola luz, ha habido que poner todo nuevo porque estaba fundido, prueba de que hubo una subida de tensión».

Como explicaba a finales de enero de 2025 a La Opinión, Proteo basa también sus esperanzas en que, en el mismo siniestro, quedó afectado por el fuego un restaurante mexicano situado a la vuelta de la esquina; en concreto en el número 102 de calle Carretería.

En el caso de este local ya se celebró el juicio, «y Endesa fue condenada a pagar la indemnización y las costas».

Las pérdidas

Con respecto a los daños, Jesús Otaola precisa que supusieron pérdidas de 1,3 millones de euros, de los que «una pequeña parte» la recuperó la librería por el seguro. En relación con esto, en septiembre de 2021 el gerente de Proteo detallaba a este diario que «del millón de euros que teníamos en libros, el equipo del seguro sólo ha dado por buenos para la venta al público unos 30.000 euros».

La planta primera de Proteo fue la más dañada por el incendio. / A.V.

Hay que tener en cuenta que no solo fue la acción del fuego, sino también el humo y el agua de las mangueras para sofocar el incendio; tres elementos que dañaron unos 100.000 libros, según cálculos de la librería, y que quedaron inutilizados.

El fuego

El incendio se originó en la noche del 6 de mayo de 2021 en la planta primera del edificio, donde se encontraba el cuadro eléctrico. De hecho, los bomberos confirmaron que comenzó por un cortocircuito.

Jesús Otaola, en enero de 2022, con el nuevo cuadro eléctrico de la librería Proteo. / Álex Zea

Las llamas se cebaron tanto con esa primera planta como con la planta baja; pero todo el edificio quedó muy dañado por el humo.

Solidaridad

A pesar de la tragedia, la librería Proteo mantuvo a su plantilla de 13 trabajadores. A la vez, recibió la ayuda de instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación, Unicaja Banco o la Sociedad Económica de Amigos del País.

Firma de libros de María Dueñas, en apoyo a la librería Proteo, tras el incendio. / Álex Zea

También colaboraron con la librería distribuidoras, editoriales como Arguval, así como escritores locales y de talla nacional como Fernando Aramburu, María Dueñas, Irene Vallejo, Rosa Montero o Javier Cercas, que o bien se acercaron a firmar libros a favor de la librería, o cedieron sus derechos para el libro conjunto ‘Todos con Proteo. 45 creadores españoles’.

Con el juicio, Proteo quiere cerrar este capítulo trágico y seguir con su veterana labor cultural.